Tüm Konyalılar E-Hemşehri'de buluşacak - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Konyalıları bir araya getirmek amacıyla E-Hemşehri uygulamasını hayata geçirdiklerini duyurdu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Konyalıları, oluşturdukları E-Hemşehri uygulamasına kayıt olmaya davet etti. E-Hemşehri uygulamasıyla Konya'ya gönül veren Konya sevdalılarına ulaşmak istediklerini ifade eden Başkan Altay, "Göreve geldiğimiz günden itibaren hemşehrilerimize vermiş olduğumuz bir sözümüz vardı. Konya'mızı ortak akılla hep birlikte yöneteceğiz demiştik. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda hemşehrilerimizin de fikrini alarak ortak akılla şehrimizi yönetmeye özen gösterdik. Sadece şehrimizde yaşayan Konyalılar değil dünyanın ve Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yaşayan Konyalıların da yönetimimizde söz sahibi olması için E-Hemşehri uygulamasını hayata geçirdik. Bu uygulamayla dünyanın farklı ülkelerinde ve ülkemizin farklı şehirlerinde yaşayan hemşehrilerimizin yönetimde fikirlerini alacağız. Ben Konyalıyım diyen tüm hemşehrilerimi ve hemşehri derneklerimizi bu sisteme kaydolmaya davet ediyorum" dedi.



Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen E-Hemşehri platformuna www.konya.bel.tr/ehemsehri adresinden kayıt olunabiliyor.



E-Hemşehri nedir?



Konya Büyükşehir Belediyesi'nin E-Hemşehri projesi; dünyanın her yerinden Konyalılara ve Konya'ya gönül verenlere ulaşmayı amaçlayan; yönetime katılmalarını ve Konya'dan bilgi almalarını sağlayan geniş tabanlı bir online kayıt sistemidir. Sistemle; tüm dünyadaki Konyalılarla Konya ortak paydasında buluşmak, şehri yakından takip edip fikirlerle yönetime dahil olmak, ortak akıl çalışmalarına katkı sağlamak ve hemşehrilik hukukunun korunması amaçlanıyor. - KONYA