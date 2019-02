Tüm Kötülükleri Yenmede Spor Önemli Bir Araç"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor merkezlerini 7 gün 24 saat hizmete açtıklarını belirterek, tesisleri günün tamamında kullanılabilecek hale getirdiklerini söyledi.

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sporla Kal, Güvende Kal" programına katılan Kasapoğlu, çok önem verdikleri projenin bir toplantısını da İzmir'de gerçekleştirdikleri için mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bu yana sporda çok önemli tesisleşme hamleleri ve yatırımlar gerçekleştirdiklerini, bakanlık olarak İzmir'deki yatırımlarının devam ettiğini aktardı.



Her türlü bağımlılığa karşı mücadelelerini sürdürdüklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Uyuşturucu illeti başta olmak üzere tüm kötülükleri yenmede spor önemli bir araç. Bizim bakanlık olarak birçok projemiz var. Birisi de yüzme projesi. 'Yüzme bilmeyen kalmasın.' dedik. Çok ciddi bir taleple karşı karşıya kaldık. İllerimizden, ilçelerimizden, köylerimizden yüzmeye olan talebi gördük. Sporda engel tanımıyoruz. Her yaşta insanımızı, kadın, erkek, genç, yaşlı ayırt etmeden spora davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Bakan Kasapoğlu, spor yapmanın çok önemli olduğunu, sporun insanı zihnen ve bedenen sağlıklı tuttuğunu belirterek, herkesi spor tesislerine davet etti.



Gündüz fırsatı olmayanların gece yarısı bile tesislerden faydalanabileceğini bildiren Kasapoğlu, "Spor merkezlerimizi 7/24 sizlerin hizmetine açtık. Onu da bugün size müjde olarak vereyim. 'Benim gündüz vaktim yok, işe gidiyorum, okula gidiyorum.' diyen dostlarımız kardeşlerimiz, gençlerimiz, günün her saatinde gece yarısı da olsa spor tesislerimize girebilirsiniz." diye konuştu.



Bakan Kasapoğlu, her türlü bağımlığın çok tehlikeli olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Bu konuda lütfen arkadaş seçiminizi, dost seçiminizi çok iyi yapın. Arkadaş en önemli konu. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bunu unutmayın. Arkadaşlarınızı, dostlarınızı iyi belirleyin, ailelerinize yakın olun. Aileler, lütfen çocuklarımızı, evlatlarımızı iyi takip edelim. Şefkatimizi ihmal etmeyelim. Onlara sıkıntılı zamanlarında lütfen ayrı bir ihtimamla yaklaşalım ki çareyi yanlış yerlerde aramasınlar. Biz sıkıntılarımızı, meselelerimizi birbirimizi daha çok severek, iyiliği, dayanışmayı artırarak çözeriz. Bugünkü anlamlı projeyi çok önemsiyorum. Bunu pek çok ilde yaygınlaştıracağız."



Kasapoğlu, projeye verdikleri katkıdan dolayı Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği üyelerine ve projede emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.



Ersin Düzen'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, milli okçu Mete Gazoz, milli cimnastikçiler Demet Mutlu ile İbrahim Çolak, Göztepeli milli futbolcu Yasin Öztekin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Yüncü ve Posta Gazetesi İzmir Temsilcisi Banu Şen katıldı.

