Tüm köylerden il ve ilçe merkezine giriş çıkışlar yasaklandı - Son Dakika

Tüm köylerden il ve ilçe merkezine giriş çıkışlar yasaklandı

KASTAMONU - Kastamonu Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gerecinde Kastamonu'da il genelinde tüm köylerden İl ve İlçe merkezlerine giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı.

Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Kastamonu Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, korona virüs (Kovid-19) salgınının önlenebilmesi nedeniyle İl Merkezine çok yakın köyler kapsam dışı bırakılarak, Merkeze bağlı diğer köylerden İl Merkezine otomobil ve minibüslerle geliş ve gidişlerin, yine aynı maddede ve bu kararda sayılan istisnalar haricinde yasaklanması şeklinde uygulanmasına, aynı yasağın köylerden ilçe merkezlerine yönelik ulaşım için de yine aynı kapsamda uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Ayrıca kararda, "Tarımsal üretim ve temel ihtiyaç maddelerinden gıda sektöründe önemli bir yer tutan hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için, köylerde hayvan sağlığı hizmeti götüren veteriner hekimlerin, kimlik kartlarını göstermeleri kaydıyla kısıtlamalardan muaf tutulmalarına karar verilmiştir" denildi.

Kastamonu Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı karanını şöyle açıkladı: "Köylerden ilçe merkezlerine ve İl merkezine; ilçe merkezlerinden kısıtlama uygulanan günlerde İl ve İlçe merkezlerine özel araçlarıyla gidiş geliş yapanların kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanların, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenlerin, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve İller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 34 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla düzenlenen mevsimlik tarım işçilerinin ve pazar yerlerine ürün getiren köylülerin, istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek kaydıyla seyahat sınırlamalarından muaf olduklarına; bu kişilerin araçlarında bulunan ve istisna şartlarını taşımayan diğer kişilerin bu istisnadan yararlanamayacağına karar verilmiştir" denildi.