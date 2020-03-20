Tüm meydanlardaki oturma grupları sökülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tüm meydanlardaki oturma grupları sökülüyor - Son Dakika

Tüm meydanlardaki oturma grupları sökülüyor

7 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde özellikle yaşlı nüfusun evde kalın uyarılarına rağmen toplu şekilde meydanlarda bir araya gelmeleri üzerine Edremit Belediyesi ilçe genelindeki tüm meydanlarda bulunan oturma gruplarını sökmeye başladı.

Tüm meydanlardaki oturma grupları sökülüyor, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde özellikle yaşlı nüfusun evde kalın uyarılarına rağmen toplu şekilde meydanlarda bir araya gelmeleri üzerine Edremit Belediyesi ilçe genelindeki tüm meydanlarda bulunan oturma gruplarını sökmeye başladı.


Coronavirüs'ün yayılmaması için Edremit Belediyesi 7 gün 24 saat mücadelesine devam ederken yetkililerin tüm çağrılarına rağmen ilçenin çeşitli meydanlarında bir araya gelen yaşlılar hem kendilerini hemde diğer vatandaşları riske atmaya başladı. Bunun üzerine Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde ve mahallelerde bulunan meydanlardaki oturma gruplarını geçici bir süre için sökmeye başladı. Son olarak Edremit'in Altınoluk Meydanında bulunan banklar ekipler tarafından söküldü. Yetkililer özellikle 60 yaş üstü vatandaşlarımızın mecbur olmadıktan sonra evlerinden çıkmamaları gerektiği konusunda bir kez daha uyarıda bulundular. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:50 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzmanından uyarı: C vitamini takviyesine gerek yok
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt         
14:17
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı         
14:00
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim         
12:07
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi         
11:55
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi         
08:20
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası         
23:34
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 18:56:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tüm meydanlardaki oturma grupları sökülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]