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Tüm NATO müttefikleri Kuzey Makedonya'nın üyeliğini onayladı
7 saat önce
Tüm NATO müttefikleri Kuzey Makedonya'nın üyeliğini onayladı
Kuzey Atlantik Paktı Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tüm müttefiklerin Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecini onayladığını duyurdu.
Stoltenberg sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, son olarak İspanyol Senatosu'nun da Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecini onayladığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:04
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