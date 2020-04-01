‘Tüm ödemeler 6 ay ertelensin’
47 dakika önce
TÜRKONFED, virüs salgınının etkisi altında tarihi zor bir süreç yaşayan Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerini, görüş ve önerilerini DÜNYA ile paylaştı.
TÜRKONFED, virüs salgınının etkisi altında tarihi zor bir süreç yaşayan Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerini, görüş ve önerilerini DÜNYA ile paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:06
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