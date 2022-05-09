Tüm ofisi Mcdodo MagSafe kılıf ile zırhladık! - Son Dakika

Apple'ın birçok aksesuarını daha uygun fiyatlı olarak bizlere sunan ve kaliteli ürünleri ile ön plana çıkan Mcdodo'nun MagSafe kılıflarına yakından baktık. Apple, orijinal MagSafe kılıfı 800 TL'ye tüketicilere sunarken, Mcdodo'nun yarı fiyatına sattığı kılıf ne sunuyor? İşte Mcdodo MagSafe kılıf inceleme videosu!

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Mcdodo'nun MagSafe kılıfını inceledik!

Dilerseniz sözü uzatmadan sizleri Mcdodo MagSafe kılıf inceleme videomuz ile baş başa bırakalım. İyi seyirler.

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Türkiye'de akıllı telefonlara servet yatırdığımız bir gerçek. İnsan, telefonuna bu kadar para ödedikten sonra güvenliğine ve görünüşüne de dikkat etmek istiyor.

iPhone 12 serisi ile tanıdığımız MagSafe sistemi destekleyen bu kılıflar, telefonunuzun arkasına herhangi bir şey yapıştırmadan güçlü mıknatısları ile tutunmasını sağlıyor.

Arka tarafta bulunan kamera çıkıntısı, telefonunuzu bir düzleme rahatça koymanızı sağlarken, tam şeffaf olmayan yapısı sayesinde ise kılıfın sararma durumu ortadan kalkmış oluyor. Kılıf ayrıca Sierra Blue gibi en sık tercih edilen renklerden birinde bile telefonunuzun şık duruşunun üstüne gölge olmuyor.

Mcdodo MagSafe kılıf, Apple orijinal kılıflarının tam yarı fiyatına yani 299 TL'ye satılıyor. Videomuzda test ettiğimiz kılıfı bu fiyata kaçırmamanızda yarar var.