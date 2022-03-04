Tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı

04.03.2022 13:34

Karabük'te "2022 yılı Afet Tatbikat Yılı" dolayısıyla Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tüm okullarda eş zamanlı tatbikat gerçekleştirildi.

Karabük'te "2022 yılı Afet Tatbikat Yılı" dolayısıyla Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tüm okullarda eş zamanlı tatbikat gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde AFAD yetkililerinin de katıldığı deprem tatbikat düzenlendi.

75. Yıl İlkokulu'ndaki tatbikatta, sirenlerin çalmasının ardından öğrenciler sıraların kenarında kendilerini korumaya aldı.

Öğretmenlerin yönlendirmesiyle sırayla ve seri şekilde sınıflarından ayrılan öğrenciler, okulun bahçesindeki alanda toplandı.

Okul bahçesine çıkan öğrencilere, yetkililerin bilgi vermesinin ardından tatbikat tamamlandı.

Tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı
Tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı
Tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı

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Deprem Haftası, Tatbikat, Sakarya, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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