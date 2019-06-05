Son Dakika Haberleri: Tüm Olimpik Lyonnais Hedefleri 2018/19
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Tüm Olimpik Lyonnais Hedefleri 2018/19

1 saat önce

Olimpik Lyonnais, 2018 / 19'da tüm yarışmalarda 98 gol attı. Moussa Dembélé, skor çizelgelerini 20 ile yönetti ve arkasında 12'de Memphis Depay, Nabil Fekir ve MAxwel Cornet vardı.

Olimpik Lyonnais, 2018/ 19'da tüm yarışmalarda 98 gol attı. Moussa Dembélé, skor çizelgelerini 20 ile yönetti ve arkasında 12'de Memphis Depay, Nabil Fekir ve MAxwel Cornet vardı.
Tüm Olimpik Lyonnais Hedefleri 2018/19
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:06 
Spor
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