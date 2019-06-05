Tüm Olimpik Lyonnais Hedefleri 2018/19
1 saat önce
Olimpik Lyonnais, 2018 / 19'da tüm yarışmalarda 98 gol attı. Moussa Dembélé, skor çizelgelerini 20 ile yönetti ve arkasında 12'de Memphis Depay, Nabil Fekir ve MAxwel Cornet vardı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:06
Olimpik Lyonnais, 2018/ 19'da tüm yarışmalarda 98 gol attı. Moussa Dembélé, skor çizelgelerini 20 ile yönetti ve arkasında 12'de Memphis
Depay, Nabil Fekir
ve MAxwel Cornet vardı.
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