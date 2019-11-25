Son Dakika Haberleri: Tüm partiler anlaştı: Eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ismi her yerden silinecek
Son Dakika Dünya Tüm partiler anlaştı: Eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ismi her yerden silinecek - Son Dakika Dünya

Tüm partiler anlaştı: Eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ismi her yerden silinecek

6 saat önce

Kenan Evren’in adının okul, cadde, sokak, mahalle, köy ve kışlalardan silinmesi konusunda CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol’un verdiği teklif, tüm partilerin desteğini aldı.

Tüm partiler anlaştı: Eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ismi her yerden silinecek, System.String[]

Tedavi gördüğü hastanede 4 yıl önce hayatını kaybeden 12 Eylül darbe döneminin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in adının okul, cadde, sokak, mahalle, köy ve kışlalardan silinmesi konusunda CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol'un verdiği araştırma komisyonu kurulması önergesi, perşembe günü Meclis'teki tüm partilerin desteğini aldı.


Anadolu Ajansı

Gürsel Erol

Anadolu Ajansı


Ankara'nın Evren ilçesinin adının değişmesinden, isminde Kenan Evren'in bulunduğu okullara farklı isim verilmesine, İstanbul Maltepe'deki General Kenan Evren Kışlası'nın ismine dek çok geniş bir çalışma gerektirecek olan teklif, esas olarak Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasını kapsıyordu.

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Cumhurbaşkanı, Gürsel Erol, Kenan Evren, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:54 
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