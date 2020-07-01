Tüm partilerden Esra Albayrak'a destek - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partiler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'a yönelik sosyal medyadan yapılan hakaretlere tepki gösterdi.
TBMM Genel Kurulu'nda söz alan siyasi parti grup temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'a yönelik sosyal medya hesabından yapılan hakaretlere tepki gösterdi. İlk olarak söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Sayın Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a ve eşi Esra Albayrak'a yapılan bu hakareti telin ediyoruz, kınıyoruz. Bunun aması fakatı olamaz. Eğer biz tevil yolunda amalı fakatlı cümleler kurarsak veya bu tartışmaları farklı mukayeseli şekilde gündeme getirecek olursak bunun ardı arkası kesilmez. Çünkü maalesef bu ülkenin barışını tehdit eden, bu ülkede aynı bayrak altında, aynı topraklarda birlikte yaşama ülküsünü tehdit eden, çevreler varsa sadece onların ekmeğine yağ sürmüş oluruz" dedi.
İYİ Parti sözcüleri de Esra Albayrak'a yönelik yapılan hakareti nefretle kınadıklarını dile getirdi.
Haber: Besti KARALAR/ANKARA, -