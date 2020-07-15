Tüm Psikologlar Platformu Sözcüsü Bozkır: "Açık öğretimle psikolog yetiştirmek halk sağlığına zarar... - Son Dakika

Tüm Psikologlar Platformu Sözcüsü Bozkır: "Açık öğretimle psikolog yetiştirmek halk sağlığına zarar...

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünün açık öğretim yoluyla öğrenci yetiştirecek olması, ruh sağlığı uzmanlarını kaygılandırdı.

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünün açık öğretim yoluyla öğrenci yetiştirecek olması, ruh sağlığı uzmanlarını kaygılandırdı.

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Konu ile ilgili Tüm Psikologlar Platformu Sözcüsü Uzman Klinik Psikolog Faruk Bozkır, kararın aceleye getirilip uygulanmaması gerektiğini belirterek, "Başta Yükseköğretim Kurumu ve İstanbul Üniversitesine çağrımız bu karardan geri dönüp açık öğretim psikoloji programını kapatmalarıdır" dedi.


Bozkır, Covid-19 sürecinde başta Sağlık Bakanlığında çalışan psikolog ve klinik psikologların kaygılı Türk halkına yoğun psikolojik destek verdiğini ifade ederek, "Karar aceleye getirilip uygulanmasın. Ruh sağlığı ve psikoloji bilimi günlük hayatımızda önemli yer tutuyor. Covid-19 sürecinde başta Sağlık Bakanlığında çalışan psikolog ve klinik psikologlar kaygılı Türk halkına yoğun psikolojik destek verdi. 17 Ağustos depreminden sonra yüzlerce psikolog travma yaşayan insanlara deprem bölgesinde psikolojik destek sağladı. Bu psikologlar açık öğretimden mezun olsaydı hangi uygulama tecrübesi ve bilgisi ile bu hizmetleri verebilecekti. Bu karar uygulanırsa örgün eğitim veren onlarca psikoloji bölümü kapatılabilir ve binlerce psikoloji öğrencisi mağdur olabilir. Yüzlerce akademisyen işsiz kalabilir. Bu süreç halk sağlığı sorunu haline gelebilir. Başta Yükseköğretim Kurumu ve İstanbul Üniversitesine çağrımız bu karardan geri dönüp açık öğretim psikoloji programını kapatmalarıdır" diye konuştu. - TRABZON

İstanbul Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tüm Psikologlar Platformu Sözcüsü Bozkır: 'Açık öğretimle psikolog yetiştirmek halk sağlığına zarar... - Son Dakika
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