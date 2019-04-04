Son Dakika Haberleri: Tüm Rakiplerini 3-0 Yenerek Şampiyon Oldular

Tüm Rakiplerini 3-0 Yenerek Şampiyon Oldular

44 dakika önce

2018-2019 yılı Zonguldak İli'nde düzenlenen kulüpler arası bayan voleybol liglerine katılan Çaycuma Gençlerbirliği Spor kulübü, katıldığı üç kategorinin üçünde de şampiyon oldu.

Tüm Rakiplerini 3-0 Yenerek Şampiyon Oldular, System.String[]
2018-2019 yılı Zonguldak İli'nde düzenlenen kulüpler arası bayan voleybol liglerine katılan Çaycuma Gençlerbirliği Spor kulübü, katıldığı üç kategorinin üçünde de şampiyon oldu. Midi, Küçük ve Yıldız bayanlar kategorinde tüm rakiplerini 3-0 yenerek büyük bir başarıya imza atıldı.

Çaycuma Gençler Birliği Midi kategorisinde Bolu İli'nde, Yıldız kategorisinde Sakarya İli'nde ve Küçükler kategorisinde Zonguldak İli'nde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Zonguldak ve Çaycuma'yı temsil edecek. Kulüb Başkanı Erkan Arslan duygularını dile getirirken " Yıllardır yapmış olduğumuz çalışmaların ürününü üç şampiyonlukla taçlandırmak bizi çok mutlu etti. Çaycuma da artık bir Voleybol kültürü oluşmuştur.

Bu süreçte bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Serkan Keçeli'ye, Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı'ya,sporcularımıza ve onların değerli velilerine çok teşekkür ederiz" dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:37 Kaynak: İHA

voleybol, Çaycuma, Zonguldak, Spor
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