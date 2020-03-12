Tüm sanatsal etkinlikler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tüm sanatsal etkinlikler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi - Son Dakika

Tüm sanatsal etkinlikler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

7 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 14 Mart Cumartesi gününden nisan ayı sonuna kadar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne ait tüm sanatsal etkinliklerin ertelendiğini bildirdi.

Tüm sanatsal etkinlikler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 14 Mart Cumartesi gününden nisan ayı sonuna kadar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne ait tüm sanatsal etkinliklerin ertelendiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sanatsal etkinliklerin ertelenmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyada görülen koronavirüs nedeniyle 14 Mart Cumartesi gününden nisan ayı sonuna kadar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak gerçekleştirilecek tüm sanatsal etkinliklerimizin ertelenmesine karar verilmiştir.

Sağlıklı ve sanat dolu günlerde milletimizin hizmetinde olma dileğiyle, 'önce sağlık' düsturuyla alınan kararı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız."

14 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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