"Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum' - Son Dakika

"Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

11 dakika önce

Şehit Selman Çelik, şehit Semih Akyıldız, şehit Alaattin Özdemir, şehit Yaşar Çakır ile şehit Veysel Temel'in babaları, Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret etti.

Şehit Selman Çelik, şehit Semih Akyıldız, şehit Alaattin Özdemir, şehit Yaşar Çakır ile şehit Veysel Temel'in babaları, Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret etti.


Başkan Prof. Dr. Işık, 2017 yılında Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Selman Çelik'in babası Süleyman Çelik, 2017 yılında Hakkari'de şehit düşen Deniz Piyade Sözleşmeli Er Semih Akyıldız'ın babası Ahmet Akyıldız, 2019 yılında şehit düşen polis memuru Alaattin Özdemir'in babası Sabahattin Özdemir, 2019'da Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın babası Kadir Çakır ile 2018 yılında Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Veysel Temel'in babası İbrahim Temel'i makamında ağırladı.


Işık, gazi ve şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını, onlara kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.


Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette şehit babaları Başkan Işık'a çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

İbrahim Temel, Alim Işık, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:48 Kaynak: İHA
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