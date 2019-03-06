Son Dakika Haberleri: Tüm Sektörlerde 'İyi Yaşam' Markaları Belirlenecek

Tüm Sektörlerde 'İyi Yaşam' Markaları Belirlenecek

39 dakika önce

Nielsen iş birliğiyle bu yıl ikincisi gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre tüketicinin seçtiği 'Good Life Brands / İyi Yaşam Markaları', 4 Nisan'da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Tüm Sektörlerde 'İyi Yaşam' Markaları Belirlenecek, System.String[]

Türk tüketicisinin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren değerlerine odaklanan Good Life/İyi Yaşam Araştırması'nın sonuçları bu yıl da Sustainable Brands Istanbul'da açıklanacak.

İyi Yaşam markaları, Marketing Türkiye iş birliğiyle 4 Nisan Perşembe Günü Fairmont Quasar Otel'de yapılacak törende ödüllerine kavuşacak.

Tüketici açısından iyi bir yaşam sunan, iyi yaşamla bağlantılı olan markaları öne çıkarmayı amaçlayan ve tüketicilere "Sizce bu sektörde tüketicilerine iyi yaşama ulaşabilmeleri konusunda en çok yardımcı olmaya çalışan firma ya da marka hangisidir?" sorusunun yöneltildiği araştırma, bu yıl Otomotiv, Moda/ Giyim/ Tekstil, Gıda, Ev temizlik ürünleri, Teknoloji, Beyaz eşya, Telekomünikasyon (Telefon, İnternet, TV yayın vb…), Sağlık, Alkolsüz İçecek (Su/Meyve suyu/Meşrubat), Süpermarket, Banka, Küçük ev aletleri, Ev yapı malzemeleri, Kişisel bakım, Kozmetik, Restoran/Cafe, Online Alışveriş, Gayrimenkul, Kargo, Havayolu ve Sigorta'ya kadar uzanan birçok kategoride gerçekleştiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:34 Kaynak: Bültenler

4 Nisan, Güncel
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