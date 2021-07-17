Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez hale geldi! Cansız bedeniyle karşılaşan komşuları derin üzüntü yaşadı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Aşağı Pazarcı Mahallesinde yaşayan Şeref Atlaspoşu'nun (63) evinden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, komşularının yardımıyla girdikleri evde talihsiz adamın öldüğünü belirledi.

SICAKTAN DOLAYI KOKMAYA BAŞLADI

Şeref Atlaspoşu'nun dairesinden kötü kokular geldiğini fark eden ev sahibi, Atlaspoşu telefona cevap vermeyince 112 Acil çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese gelen 112 sağlık ekibi, komşuların kapıyı açması üzerine girdikleri evde, Şeref Aslanpoşu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Aslanpoşu'nun birkaç gün önce ölmüş olabileceği, sıcaktan dolayı kokmaya başladığı bildirildi.

MAL VARLIĞINI ADD'YE BAĞIŞLADI

Aslanpoşu'nun 5 yıldır bu adreste ikamet ettiğini belirten vatandaşlar, 2-3 yıl öncesine kadar durumunun iyi olduğunu, mal varlığını ADD'ye bağışladığını ve pazarlarda örme boncuk tezgahı açtığını, ancak pandemi sebebiyle satış yapamadığı için bir süredir kirasını ödemekte zorlandığını söylediler.

Şeref Aslanpoşu'nun cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.