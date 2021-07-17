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Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez hale geldi! Cansız bedeniyle karşılaşan komşuları derin üzüntü yaşadı - Son Dakika

Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez hale geldi! Cansız bedeniyle karşılaşan komşuları derin üzüntü yaşadı

17.07.2021 18:13
Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez hale geldi! Cansız bedeniyle karşılaşan komşuları derin üzüntü yaşadı, System.String[]

Manavgat'ta Şeref Atlaspoşu'nun evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerle birlikte evin kapısını açan komşular, talihsiz adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Atlaspoşu'nun bir süre önce mal varlığını Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bağışladığı öğrenildi. Daha sonra pazarlarda örme boncuk tezgahı açan ancak pandemi nedeniyle satışları duran adamın, bir süredir kirasını ödeyemediği ortaya çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Aşağı Pazarcı Mahallesinde yaşayan Şeref Atlaspoşu'nun (63) evinden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, komşularının yardımıyla girdikleri evde talihsiz adamın öldüğünü belirledi.

SICAKTAN DOLAYI KOKMAYA BAŞLADI

Şeref Atlaspoşu'nun dairesinden kötü kokular geldiğini fark eden ev sahibi, Atlaspoşu telefona cevap vermeyince 112 Acil çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese gelen 112 sağlık ekibi, komşuların kapıyı açması üzerine girdikleri evde, Şeref Aslanpoşu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Aslanpoşu'nun birkaç gün önce ölmüş olabileceği, sıcaktan dolayı kokmaya başladığı bildirildi.

Evin kapısını açan komşuları acı tabloyla karşılaştı! Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez duruma geldi

MAL VARLIĞINI ADD'YE BAĞIŞLADI

Aslanpoşu'nun 5 yıldır bu adreste ikamet ettiğini belirten vatandaşlar, 2-3 yıl öncesine kadar durumunun iyi olduğunu, mal varlığını ADD'ye bağışladığını ve pazarlarda örme boncuk tezgahı açtığını, ancak pandemi sebebiyle satış yapamadığı için bir süredir kirasını ödemekte zorlandığını söylediler.

Şeref Aslanpoşu'nun cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evin kapısını açan komşuları acı tabloyla karşılaştı! Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez duruma geldi
Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez hale geldi! Cansız bedeniyle karşılaşan komşuları derin üzüntü yaşadı
Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez hale geldi! Cansız bedeniyle karşılaşan komşuları derin üzüntü yaşadı

Manavgat, Antalya, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez hale geldi! Cansız bedeniyle karşılaşan komşuları derin üzüntü yaşadı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez hale geldi! Cansız bedeniyle karşılaşan komşuları derin üzüntü yaşadı - Son Dakika
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