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"Tüm Sporseverleri Zafer Koşumuza Bekliyoruz" - Son Dakika

"Tüm Sporseverleri Zafer Koşumuza Bekliyoruz"

12.08.2021 13:59

Yeşilyurt Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu İl Temsilciliği tarafından 29 Ağustos Pazar günü saat 10:00'da Beylerderesi Şehir Parkı Millet Bahçesi Alanında Yeşilyurt Zafer Koşusu düzenlenecek.

30 Ağustos Zafer Bayramının 99.Yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Yeşilyurt Zafer Koşusuna katılmak isteyenler,27 Ağustos Cuma gününe kadar www.yesilyurtbel.tr adresi üzerinden Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bölümüne başvurularını yapabilecekler.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül, Yeşilyurt Zafer Koşusuna tüm sporseverleri davet etti.

Yeşilyurt'un sportif kimliğini ön plana çıkartıp, her yaştan vatandaşı spora teşvik etmek amacıyla başlattıkları hizmetlere bir yenisini daha ekleyeceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül, " Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın talimatlarıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Atletizm Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramının 99.Yıldönümü etkinlikleri kapsamında 29 Ağustos Pazar günü saat 10:00'da Beylerderesi Şehir Parkı Millet Bahçesinde Yeşilyurt Zafer Koşusunu düzenleyeceğiz. Her yaştan vatandaşımızın katılabileceği yarışmaların ardından birinci olana 3 Bin TL, ikinci olan 2.500 TL., üçüncü olana 2 Bin TL, dördüncü olana 1.500 TL., beşinci olana ise Bin TL. para ödülünün yanı sıra çeşitli hediyeler takdim edeceğiz. Koşuya katılmak isteyenler, en geç 27 Ağustos Cuma gününe kadar 444 8 9 10 nolu Çağrı Merkezimiz üzerinden 4776-4778 dahili numarayı arayarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzden detaylı bilgiler alıp, kayıtlarını yaptırabilirler. Koşunun düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Atletizm Federasyonu İl Temsilciliğine teşekkürlerimizi sunarken, koşuya katılacak tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Türk Lirası, Yeşilyurt, Atletizm, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Tüm Sporseverleri Zafer Koşumuza Bekliyoruz' - Son Dakika


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