Tüsedad Başkanı Solakoğlu: Süt İçin Kavga Başladı. Harun Çallı Ulusal Süt Konseyi Başkanlığı'ndan İstifa Hazırlığında

DİLAN KUTLU

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, piyasada süt sıkıntısı yaşandığını ve çiğ süt fiyatının bu nedenle Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) belirlediği 7 lira 50 kuruşluk referans fiyatın üzerine çıktığını söyledi. Solakoğlu, "Bazı büyük sanayiciler, üreticilerde süt kalmadığı için yüzde 45'e yakın kapasite daralmasına gittiğini söylüyorlar. Mal kalmadığı için, süt için bir kavga başladı" dedi. Solakoğlu, aynı zamanda SEK Süt'ün sahibi olan Harun Çallı'nın USK Başkanlığı'ndan istifa edebileceğini öne sürdü.

TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, ANKA Haber Ajansı'na bugün yaptığı açıklamada, damızlık hayvanların kesilmesi nedeniyle piyasada süt sıkıntısı yaşandığını, bu nedenle piyasadaki çiğ süt fiyatının USK'nın belirlediği 7 lira 50 kuruşluk referans fiyatın üstüne çıktığını söyledi.

"PİYASADA YETERLİ SÜT OLMADIĞI İÇİN TALEP BAZLI BİR FİYAT ALIŞVERİŞİNE GİDİLECEKTİR"

Sokaloğlu, çiftçilerin örgütlenip sütlerini USK'nın tavsiye fiyatının üzerinde sattığını belirterek, "İhaleler başladı. İlk çıkan 7 lira 50 kuruş olan fiyat, 8 lira 70 kuruşa çıktı. Bunun üzerine daha koyarak devam edileceği öngörülüyor. Şu an piyasada yeterli süt olmadığı için talep bazlı bir fiyat alışverişine gidilecektir" dedi.

Harun Çallı'nın USK Başkanlığı'ndan istifasının söz konusu olduğunu iddia eden Solakoğlu, şunları söyledi:

"BAZI SANAYİCİLER, YÜZDE 45'E YAKIN KAPASİTE DARALMASINA GİTTİ"

"Bazı zincir marketlerin satın alma birimleriyle görüştüm. Bu görüşmelerde, özellikle indirim marketlerdeki süte talebin çok yüksek olduğunu, ama tedarikçilerden yeterli miktarda süt elde edemediklerini, tedarikte çok sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Sanayici tarafıyla görüştüğüm zaman, bazı büyük sanayiciler, yüzde 45'e yakın kapasite daralmasına gittiğini, üreticide süt kalmadığı için bunun bu şekilde olduğunu söylüyorlar. Bahsettiğimiz rakamlar, ülke geneline vurulduğu zaman çok ciddi rakamlar. Bu arada TÜİK'in rakamlarını da yalanlar cinsten.

"ZAMLAR PEŞ PEŞE GELECEK"

Mal kalmadığı için, süt için bir kavga başladı. İnekler kesilirse süt kalmaz, süt kalmayınca vatandaş çok daha pahalıya sütü içer. Rafta olsa, bütçesi yetse bile peynir alamaz. Şu anda oraya geldik. Bu saatten sonra zamlar peş peşe gelecektir. Çünkü inekler kesildi. İnekler kesilince de ne et ne de süt bulamazsınız.

"BU SAATTEN SONRA BU HATA DÜZELTİLEMEZ"

Sütün de etin de alternatifi ithalattır. İthalat yaptığınız zaman da yüzde 50'den fazla zam gelmesi anlamına gelir. Gıda enflasyonunu çiftçinin fiyatını sabit tutmaya çalışarak regüle etmeye çalışan kurumların hepsinin yaptıkları hatanın sonucuna ne yazık ki biz 85 milyon olarak katlanmak zorunda kalacağız. Defalarca söyledik, yine söylemeye devam ediyoruz. Bu saatten sonra kim gelirse gelsin bu hatayı düzeltemez."