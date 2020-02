"Tüm terör örgütlerini destekleyen bir kişi bu ülkenin ancak hasmı olabilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her sözle ve yaptığı her davranışla 'arkadaşlar' dediği teröristlerin arkalarında duran bir kişi, bu ülkenin ancak hasmı olabilir" dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz; onun adı da Bay Kemal'dir. 27 Mayıs ve 12 Eylül darbe yargısını bile yüceltecek kadar alçalabilen bir kişi, artık sözün bittiği yere ulaşmış demektir. FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her sözle ve yaptığı her davranışla 'arkadaşlar' dediği teröristlerin arkalarında duran bir kişi, bu ülkenin ancak hasmı olabilir. Türkiye, tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verirken, sürekli devletini ve milletini tahkir eden, askerinden hakimine, savcısına kadar tüm kamu görevlilerine saldıran bir kişi, ülkesine değil düşmanlarına hizmet ediyor demektir. Ömrü boyunca ülkenin ve milletin hayrına tek bir icraatı olmamış, devlet nasıl yönetilir, uluslararası ilişkiler nasıl yürütülür zerre kadar bilgisi olmayan bir kişi, kürsüde mavra keserek sadece kendini tatmin edebilir. Suriye meselesinin ne olduğunu zerre kadar idrak edememiş bir kişinin, bu konuda söylediği söz, ancak sinek vızıltısı kadar değer taşır. Bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanı CHP'ye ittifak ilişkilerini alenileştirme çağrısı yaptı. Pek çok CHP belediyesinin yönetiminde terör örgütünün güdümündeki parti tarafından tayin edilmiş kişiler var. Anamuhalefetin başındaki zat bize Esed ile görüşmeyi teklif ediyor. Sen görüşüyorsun zaten yeter" dedi.

Deprem riski sebebiyle dönüştürülmesi gereken konut sayısının 6 milyon 700 bin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yıl 300 bin yeni konut inşa ederek, 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin, diğer işlevlerinin yanında tek başına 500 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesi olduğunu da kaydetti.

(İHA)