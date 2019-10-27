Son Dakika Haberleri: "Tüm terörist elebaşlarını yok etme zamanı"
Son Dakika Güncel 'Tüm terörist elebaşlarını yok etme zamanı'

"Tüm terörist elebaşlarını yok etme zamanı"

59 dakika önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, dostları ve müttefikleriyle birlikte terörizmin her türü ve tezahürü ile mücadeleye devam ettiğini vurgulayarak, "Şimdi, kalan tüm terörist elebaşlarını yok etme zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, dostları ve müttefikleriyle birlikte terörizmin her türü ve tezahürü ile mücadeleye devam ettiğini vurgulayarak, "Şimdi, kalan tüm terörist elebaşlarını yok etme zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Altun, "Terörizmin her türü ve tezahürü ile mücadelede dostlarımız ve müttefiklerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi, kalan tüm terörist elebaşlarını yok etme zamanı." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:04 Kaynak: AA
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