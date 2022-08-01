ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- Tüm teşvik ve destek verileri tek sistemde toplanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati:

" Türkiye'de şu anda yürürlükte 9 bakanlık tarafından verilen 441 teşvik ve destek programı bulunuyor. Bakanlığımızın geliştirdiği yazılım ile teşvik ve destek bilgilerini gerçek ve tüzel kişiler bazında detaylandırarak anlık olarak merkezi bir sistemde topluyoruz"

"Kamu yönetimi açısından bu verilerin politika belirleyicilerin ihtiyaç duyacağı nitelikli verilere dönüşmesini sağlayan altyapıları oluşturuyoruz. Şu ana kadar 6 bakanlık ile entegre olduk ve bunlara bağlı 23 kurum 239 alt program için 480 milyon teşvik kaydını Teşvik Destek Bilgi Sistemi'ne aldık"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Rekabet Kurulunun ikinci market soruşturmasında karar sonbaharda verilecek

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle:

"Perakende soruşturmasına göre, 'topla dağıt karteli'nde bir tedarikçi, teşebbüslerin birbirleriyle direkt ilişkisi olmaksızın onların arasındaki iletişimi sağlıyor. Fiyat geçişleri, promosyonlar, kampanyalar hatta indirimleri birlikte belirliyorlar. Bu da fiyatlar genel seviyesini yukarı çekiyor"

"5 zincir market ve 14 tedarikçi için açılan ikinci market soruşturmasında 3 teşebbüs uzlaşma talebinde bulundu ancak bu talepler reddedildi"

(Deniz Çiçek/Erhan Cihan Ünal/Ankara)

3- "Su üstü harekatı" kursuna katılan komandolar zorlu görevlere hazır

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulunda "su üstü harekatı" kursuna katılan subay ve astsubaylar, Eğirdir Gölü'nde yapılan eğitimlerde su üstünden sızarak ansızın karaya çıkma başarısıyla dikkati çekti

Komandoların "dosta güven, düşmana korku" veren performansı, Türk ordusunun deniz, göl, durgun su, akarsu demeden her görevin üstesinden gelme kabiliyetini gösterdi

(Süleyman Elçin-Enes Yapalıkan/Isparta)

4- Ormanlık alanlara giriş yasağı İstanbul'da yangınların önemli kısmını engelledi

İstanbul'da, 2020 ile öncesini kapsayan son 10 senelik dönem baz alındığında yıllık ortalama 167 orman yangını meydana geldi

Ormanlık alanlara giriş yasağı önleminin ardından kentte geçen yıl çıkan yangın sayısı 52'ye düştü

(Mücahit Türetken/İstanbul)

5- İstanbul'un coğrafi işaretli ürünü Şile bezini fabrikada kadınlar üretecek

Geçmişi 150 yıl öncesine dayanan, 1980'li yıllarda Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerin olan bezin daha hızlı üretilebilmesi için kurulacak 1500 metrekarelik fabrikada toplam 500 kadının istihdam edilmesi amaçlanıyor

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı:

"Kadınlarımıza da ciddi anlamda bir istihdam oluşacak. Yani Şile bezi üretiminden tasarımına, dikiş nakışına kadar burada üretilecek"

(Muhammed Gencebay Gür/İstanbul)

6- Spor hisseleri borsa liginde geçen ay yatırımcısını sevindirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe Futbol AŞ, geçen ay yüzde 20,6 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu

Geçen ay Trabzonspor'un hisseleri yüzde 6,5, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 6,3 ve Galatasaray'ın hisseleri yüzde 5,1 artış kaydetti

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

7- GRAFİKLİ - Süper Lig'e "teknik" bakış

Ligde 2022-2023 sezonu öncesi 19 takımın 14'ünde teknik adamlar konumlarını korudu

Süper Lig'de yeni sezonda 5 yabancı teknik adam çalışacak

Yeni sezonda görev yapacak teknik adamlar içinde en genci 33 yaşındaki Francesco Farioli, en tecrübelisi ise 68 yaşındaki Jorge Jesus

Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim

Ligde son 15 sezonda Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar şampiyon oldu

(Ercan Çakar/İstanbul)

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