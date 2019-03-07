Son Dakika Haberleri: Tüm Türkiye'de Aranıyordu, Kuşadası'nda Yakalandı

Tüm Türkiye'de Aranıyordu, Kuşadası'nda Yakalandı

49 dakika önce

Kuşadası polisi, 18 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 15 yıl 1 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisini takip sonucu yakaladı.

Tüm Türkiye'de Aranıyordu, Kuşadası'nda Yakalandı, System.String[]
Kuşadası polisi, 18 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 15 yıl 1 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisini takip sonucu yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, tüm Türkiye'de aranan İ.Ç.(35) isimli cezaevi firarisiyle ilgili ihbar alan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, cezaevi firarisinin kullandığı ileri sürülen bir aracı takibe aldı. Kuşadası girişinde durdurulan özel otomobilin sürücüsü U.K. adına sahte kimlik belgesi göstermesine rağmen polisin yaptığı sorgulama ve teknik parmak izi incelemesinde sahte kimlik gösteren sürücünün 18 ayrı suçtan aranan ve toplam 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. isimli cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan İ.Ç. polisteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:26 Kaynak: İHA

Türkiye, Kuşadası, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TSK, İnternet Paylaşımlarımı Engellemek İçin Hazırlık Yapmaya Başladı Sınırdan Kaçak Sokulmaya Çalışan Papağanları Gören Ekipler Gözlerine İnanamadı

80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü Gözü Dönmüş Cani, Sokak Köpeğine Yaptıklarıyla Bir Kenti Ayağa Kaldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:15:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüm Türkiye'de Aranıyordu, Kuşadası'nda Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]