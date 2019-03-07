Tüm Türkiye'de Aranıyordu, Kuşadası'nda Yakalandı

Kuşadası polisi, 18 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 15 yıl 1 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisini takip sonucu yakaladı.

Kuşadası polisi, 18 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 15 yıl 1 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisini takip sonucu yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, tüm Türkiye'de aranan İ.Ç.(35) isimli cezaevi firarisiyle ilgili ihbar alan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, cezaevi firarisinin kullandığı ileri sürülen bir aracı takibe aldı. Kuşadası girişinde durdurulan özel otomobilin sürücüsü U.K. adına sahte kimlik belgesi göstermesine rağmen polisin yaptığı sorgulama ve teknik parmak izi incelemesinde sahte kimlik gösteren sürücünün 18 ayrı suçtan aranan ve toplam 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. isimli cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan İ.Ç. polisteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN

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