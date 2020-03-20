Tüm Türkiye'de öğretmenler sağlık çalışanları için tek ses oldular - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Tüm Türkiye'de öğretmenler sağlık çalışanları için tek ses oldular - Son Dakika

Tüm Türkiye'de öğretmenler sağlık çalışanları için tek ses oldular

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlkokul öğretmeni Esin Sarıkaya'nın da katıldığı 14 ilde ve yurt dışında İngiltere'de görev yapan bir öğretmeninde katıldığı korana virüsle mücadelede sağlık çalışanlarına destek mesajı sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Tüm Türkiye'de öğretmenler sağlık çalışanları için tek ses oldular, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlkokul öğretmeni Esin Sarıkaya'nın da katıldığı 14 ilde ve yurt dışında İngiltere'de görev yapan bir öğretmeninde katıldığı korana virüsle mücadelede sağlık çalışanlarına destek mesajı sosyal medyada büyük ilgi görüyor.


İngiltere'de görev yapan bir öğretmen ve Türkiye'nin çeşitli illerinde görevli 22 öğretmenin katıldığı proje, sosyal medyada kısa zamanda büyük beğeni topladı. Çektikleri kısa filmleri birleştirip sosyal medyada yayınlayan öğretmenler, yurdun ve dünyanın dört bir yanından Türkiye'deki sağlık çalışanlarına aileleri ile birlikte Korana virüs ile mücadelede yaptıkları fedakarlık için "İyi ki varsınız" dediler.


Kütahya'nın Emet ilçesinde görev yapan Öğretmen Esin Sarıkaya yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dört bir yanında sosyal medyayı aktif olarak kullanan öğretmenler olarak, tüm sağlık çalışanları ve doktorlar için böyle bir proje yaptık. Zor şartlar altında çalıştığınızı biliyoruz. İnşallah ülke olarak hep birlikte Korana virüsü yeneceğiz. "İyi ki varsınız" Evinde kal Türkiye" dedi. - KÜTAHYA

İngiltere, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:56 Kaynak: İHA

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