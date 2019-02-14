Tüm Türkiye'de Sıfır Atık Sistemine Geçilecek"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, "2023'e kadar tüm Türkiye'de sıfır atık sistemine geçilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, "2023'e kadar tüm Türkiye'de sıfır atık sistemine geçilecek." dedi.



Birpınar, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfınca (PAGEV) bir otelde düzenlenen ve plastik poşet uygulamasının sektöre etkilerinin tartışıldığı programa katıldı.



Poşetlerin ücretlendirilmesi konusunun 2018 yılı itibariyle yürürlüğe girmesi gerekirken ertelendiğini ve yılbaşından itibaren uygulanmaya başlandığını hatırlatan Birpınar, sıfır atıkla ilgili yönetmeliği de hazırladıklarını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın projeyi himayelerine aldığını anlattı.



Türkiye'nin her yerinde sıfır atıkla ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade eden Birpınar, Bakanlığın sıfır atık ekipmanlarına geçen yıl 20 milyonun üzerinde para harcadığını söyledi.



Yeni hazırladıkları sıfır atık yönetmeliğiyle Türkiye'de bu yıl bütün otellerin sıfır atık sistemine geçeğini belirten Birpınar, şunları belirtti:



"2023'e kadar tüm Türkiye'de sıfır atık sistemine geçilecek. Bunun için bütün ekipmanlar plastikten yapılacak. Plastik sektörü büyümeye de devam edecek. Bizim derdimiz Türkiye'de poşet üreten yerli üreticiyi yıkmak, devirmek değil. Bunu net olarak söylemek istiyorum. Ama bu üreticinin belki sektör olarak sıkıntılarını gidermek, başka bir yere kaydırmak, finans problemleri varsa onlara çözüm getirmek bütün bunları beraberce yapabiliriz."



Bakanlık olarak yılda 30-35 milyar kullanılan poşet miktarını mümkün olduğu kadar azaltmak istediklerini vurgulayan Birpınar, bunun için sektör temsilcileri ile çalışmak istediklerini kaydetti. Birpınar, "Beraber ne yapabiliriz, sizin sektörü de öldürmeden, sizin sektöre de kanunla ve usul esasları da bilerek, onlardaki küçük değişikliklerle sizin önünüzü nasıl açabiliriz." diye konuştu.



PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu



Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, mevzuatın revize edilmesi gerektiğini bildirdi.



Eroğlu, "Ekonomi Bakanlığımız geçen sene plastik poşet üreticisi firmalara makine yatırımı için teşvik verdi. Madem böyle bir yasa çıkacaktı o zaman neden bu destekler verildi. Sanayi yatırımları kısa vadeli yapılmaz, geri dönüşü 7 yılı bulur. Mevzuattaki eksiklik giderilmezse 4 milyar dolarlık makine yatırımı atıl hale gelecek, çöp olacak." dedi.



Avrupa'da 50 mikronun üzerindeki kalın, dayanıklı plastik poşetlerin kapsam dışı tutulduğuna işaret eden Eroğlu, Bakan Yardımcısı Birpınar'ın sözlerinin hem plastik sektörü hem de ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu dile getirdi.



Avrupa Birliği kriterlerine uygun, 2 yıllık kademeli bir geçiş talep ettiklerini belirten Eroğlu, sanayi dönüşüm paketi konusunda da bakanlıktan destek beklediklerini açıkladı.



Eroğlu, mevzuattan etkilenen firmaların banka borçları ile vergi ve SGK borçlarının yeniden yapılandırması gerektiğini, kredi garanti fonunun bu doğrultuda firmalara destek verebileceğini ifade etti.



Konuşmaların ardından, Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu ve Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, çeşitli illerden katılan poşet üreticilerinin sektörde yaşadıkları sorunları dinledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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