Tüm Türkiye'de yağış bekleniyor - Son Dakika

Eylül ayının gelmesiyle havalar da sonbahara ayak uydurmaya başladı.

Yeni haftada hava sıcaklıklarının ülkenin Kuzey, İç ve Batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Pazartesi gününden itibaren yine Kuzey Batı kesimlerden başlayacak olan yağışlı sistem ile birlikte salı, çarşamba ve perşembe günleri Batı ve Kuzey bölgelerimizde tamamında Doğu Anadolu ve Güney doğu Anadolu bölgesi hariç hemen hemen tüm Türkiye'de yağış bekleniyor.

Cuma günü ise hava yurt genelinde açık veya az bulutlu olacak.

İstanbul'da yeni haftada hava 25 ila 27 derece arasında değişecek. Ankara'da hava sıcaklıkları 25-28 derece civarında olacak. Başkentte hava sıcaklıkları çarşamba ve perşembe günü düşecek.

İzmir'de ise hava sıcaklıkları 29 derece civarlarında seyredecek.