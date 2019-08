Tüm Türkiye kahkahaya doyacak

3 kankanın hikayesi herkesi güldürecek

Biri yönetmen, biri oyuncu ve biri senarist olan TV sektöründen 3 yakın arkadaşın hikayesini konu alan Bize Müsaade filmi, Validebağ Adile Sultan Kasrı, Büyük Ada ve Ümraniye Nakkaş Platoları üçgeninde gerçekleşti. Filmin başrollerinden biri olan ve aynı zamanda hem senaristi hem de yönetmeni Giray Altıok'un güçlü kaleminden çıkan 'Bize Müsaade' filmi farklı bir dille beyazperdeye aktarıyor.

Hikayesi kadar kadrosu da zengin

Filmde Giray Altınok, Fırat Albayrak, Sami Aksu, Ali Düşenkalkar, Ferit Aktuğ, Ferdi Sancar, Ferit Al, Deniz Karaoğlu, Elit Andaç ve Gizem Ünsal gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Takdir seyircinin

Filmin 3 ana karakterinden biri olan Giray Altınok, "Benim oyuncu, senarist ve yönetmem olarak ilk işim. Eğlenceli bir set oldu. Ekip, ışıkçısından kameramanına, oyuncusundan produksiyonuna şahane bir gayret gösterdi. Takdir seyircinin olacak" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Setin yanında ceset bulundu

Filmde kendince popüler olan Alihan isminde bir oyuncuya hayat veren Fırat Albayrak, "Bir gün akıl hastanesinde çekim yapıyorsunuz ve ertesi sabah her yerde polis var. Ben ilk gördüğümde herhalde dedim akşama polis seti var. Ben polisleri oyuncu sandım ama öyle değilmiş. Biz bir öğrendik ki setin hemen yanında bir ceset bulmuşlar. O gün biraz zor geçti" diyerek başında geçen bir olayı anlattı. Film hakkında duygularını da dile getiren Albayrak, "Biz hep başkaları için oynadık ama sonunda arkasında durabileceğimi ve bizim işimiz olan bir projede yer aldık. Bu sefer bir ekip olarak aynı dili tutturabildiğimize inanıyorum" dedi.

Her izleyici kitlesine hitap ediyoruz

Televizyon sektöründe iş yapan 3 çocukluk arkadaştan biri olan ve filmde senarist Suat'ı canlandıran Sami Aksu, "Fırat ve Giray'la 'Hababam Sınıfı' filminden tanıştık ve o tanışmanın ardından bir şeyler yapmalıyız dedik. Hababam setinde Giray'ın hikayeler yazdığını öğrenmiştim. İlk başta tek kişilik bir hikayeydi ve bizimle birlikte karakterleri üçe çıkarttı. İnsanlar artık aynı şeyleri izlemekten sıkılmıştı biz bu düzeni değiştirdik. Kahkahaya boğulacaksınız demiyoruz ama her sahnede yüzünüzde bir gülümseme olacak. Filmimizin her sahnesi dolu dolu. Her izleyici kitlesine hitap ediyoruz" dedi.

Sıfırdan hastane yaptılar

Film uzun bir ön hazırlık döneminden sonra 4 hafta da tamamlandı. Dekor için hiç bir masraftan kaçınmayarak profesyonel bir ekiple çalışan Hann, filmin büyük bir bölümünün çekildiği akıl hastanesini sıfırdan yaptı.