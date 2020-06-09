Vatandaşların hafta sonu sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı sinirlendirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir süre sonra yüz yüze AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bir süredir gerçekleşmeyen toplantıda gündeme ilişkin önemli konular ele alındı.

Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesi için "1934'te alınan Bakanlar Kurulu kararının iptali bekleniyor. Kararın ardından cami olarak ibadete açılacak" dedi. Erdoğan öte yandan parklarda ve sahillerde sosyal mesafeyi ihlal ederek oturan vatandaşlara da sinirlendi.

"NEDEN MESAFELER AYARLANMIYOR?"

Erdoğan toplantıda, normalleşme sürecinde parklardaki sosyal mesafenin korunmadığına ilişkin görüntülerle ilgili konuştu. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Erdoğan, "Neden mesafeler ayarlanmıyor? Mesafeye dikkat edin. Bu ancak toplumun duyarlı olmsıyla önlenebilir. Siz de duyarlı olun" diye uyarıda bulundu.