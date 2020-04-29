Tüm Türkiye onun mesajına duygulanmıştı - Son Dakika

Tarladan gözyaşlarıyla torunlarına seslenmişti, o teyzeden yeni mesaj

Tüm Türkiye onun mesajına duygulanmıştı

TEKİRDAĞ - Yaklaşık 10 gün önce tarlada çekilen videosu ile izleyenleri duygulandıran Tekirdağlı çiftçi Nurten Çelik, açıklamalarıyla yine yürekleri ısıtan mesajlar verdi.

57 yaşındaki Nurten Çelik, Korona virüs tedbirleri nedeniyle uzun zamandır görüşemediği oğlu ve gelinine, gözyaşlarına hakim olamayarak, özlem dolu bir mesaj yollamıştı. Gönüllere tercüman olan Kavakçeşme Mahallesi'nin Nurten ablası, "Hep birlikte olalım ve bu virüsü yenelim. Evde kal Türkiyem" diyerek izleyenleri duygulandırmıştı.

Komşu komşuya karşıdan bay bay yapıyoruz

Tarlasında yaşadığı duygulu anları paylaşan Nurten Çelik, "O gün tarlada nohut kazıyordum. Komşularım da yoldan geçiyordu. Bana 'evde kal Türkiye' mesajı vermemi istediler. Ben de, gelinim sağlıkçı, oğlum polis diyerek, tamam olur dedim. Kendimi tutamadım ve gönlümden geçenleri söyledim. Onlar da o anları izleyince çok sevinmişler, 'Anne Allah razı olsun' dediler.

Yani bu hastalık bizim için iyi değil hatta Türkiye'miz için iyi değil. İnşallah bu virüsten kurtuluruz da güzel günlere kavuşuruz. Samimilik olur, dostluk olur. Şimdi ise komşu komşuya karşıdan bay bay yapıyoruz. İnsanların yanlarına gidemiyoruz ama yine de devletimiz sağ olsun. Devlet, millet el ele birlikte olalım da yenelim bu virüsü" diye konuştu.

Kendimi 25 yaşında hissediyorum

İşine düşkün olduğunu ifade eden Nurten Çelik, "Bugün de karpuz, kavun ektim. Seramızda domates, biberimiz var. Fırına ekmek atıyorum. Koyunlara, ineklere bakarken vakit geçiyor. İşime çok düşkünüm, hep çalışayım istiyorum. Şu an sanki içimde bir hırs var, kendimi 25 yaşında hissediyorum. Çünkü üretmeyi çok seviyorum. Bir müşterim benden aldığı şeye 'Nurten abla bu çok güzel' dediğinde dünyalar benim oluyor" dedi.

Kalp kırmaya değmez

Barış mesajı da veren Nurten abla, "İnsanları, seviyorum, hayatı seviyorum, yaşamayı seviyorum. Yani kimse kimseyle birbirine kötülük yapmasın gerçekten dünya çok kısa. Kimse kimseye küsmesin mübarek Ramazan gününde, bu Ramazan herkese hayırlı olsun inşallah. Küskünlükler bitsin, nefret olmasın, herkes birbirini bağışlasın. Kalp kırmaya değmez yani olsa neye değer ki. Vatanımız sağ olsun, devletimiz sağ olsun. Evde kalın Türkiyem" şeklinde konuştu.