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Tüm Türkiye Sıla'ya ağlıyor! Her kesimden tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika

Tüm Türkiye Sıla'ya ağlıyor! Her kesimden tepkiler çığ gibi büyüyor

16.02.2022 21:47

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, internetten tanışıp kaçtığı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olay tüm Türkiye'de infial yaratırken sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından da onlarca tepki paylaşımı geldi. Ayrıca Twitter'dan da #SılaŞentürk etiketinin altına 100 binin üzerinde tepki tweeti atıldı.

Bulancak ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki bir evde Hüseyin Can Gökçek (21), tartıştığı kız arkadaşı Sıla Şentürk'ü (16) bıçakladı. Zanlının kaçtığını gören komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, Sıla Şentürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayetin ardından Özel Harekat polisleri evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinden kaçan şüpheli Ordu- Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

ON BİNLERCE TWEET ATILDI

Caninin emniyetteki ifadesi alırken tüm Türkiye yaşanan olaya ağladı. Sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından on binlerce tepki tweet atıldı.

İşte atılan tweetlerden bazıları;

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Albert Camus "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" demiş. Artık biraz kılınız kımıldasa!" ifadelerine yer verdi.

Tüm Türkiye Sıla'ya ağlıyor! 100 binin üzerinde tepki paylaşımı yapıldı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Çocuk çocuktur. Ne gelin ne sevgilidir. Mücadelemiz, geleceğimizi bu karanlık zihniyete gömenlerledir. Çocuklara, kadınlara adil bir yaşam hakkı sağlanana dek durmayacağız." dedi.

Tüm Türkiye Sıla'ya ağlıyor! 100 binin üzerinde tepki paylaşımı yapıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Giresun'dan gelen haber insanı kahrediyor. Henüz 16 yaşındayken nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk'e Allah'tan rahmet diliyorum. Kadınları öldüren zihniyeti toprağa gömmedikçe yüzümüz gülmeyecek." dedi.

Tüm Türkiye Sıla'ya ağlıyor! 100 binin üzerinde tepki paylaşımı yapıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Çok üzgün ve öfkeliyim; kelimelerin kifayetsiz kaldığı ve sözün bittiği yerdeyiz… Artık somut adımlar atma zamanı, hem de bir dakika daha gecikmeksizin!" ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye Sıla'ya ağlıyor! 100 binin üzerinde tepki paylaşımı yapıldı
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Cinayet, Giresun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tüm Türkiye Sıla'ya ağlıyor! Her kesimden tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüm Türkiye Sıla'ya ağlıyor! Her kesimden tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika
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