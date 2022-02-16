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Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Sıla cinayetinde aile konuştu! Genç kız ikinci kez nişanlandı mı? - Son Dakika

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Sıla cinayetinde aile konuştu! Genç kız ikinci kez nişanlandı mı?

16.02.2022 22:22

Giresun'da eski erkek arkadaşı Hüseyin Can Gökçek tarafından bıçaklanan ve boğazı kesilen Sıla Şentürk'ün ölümüne ilişkin ayrıntılar ortaya çıkıyor. İkilinin internetten tanıştıkları, daha sonra evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak şikayet üzerine Sıla'nın ailesine teslim edildiği öğrenildi. Diğer taraftan Şentürk ailesi Sıla'nın 10 suç kaydı ortaya çıkan Hüseyin Can Gökçek'ten ayrıldıktan sonra başka biriyle nişanlı olmadığı açıkladı.

Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk'ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı.

SILA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

CANİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.

Türkiye'yi ayağa kaldıran Sıla cinayetinde aile konuştu! Genç kız ikinci kez nişanladılar mı?

NİŞAN BOZULUNCA KORUMAYA ALINMIŞ

Katilin sorgusu sürerken Sıla Şentürk'ün (16), nişanın bozulması üzerine Gökçek'ten ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle bir süre devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği, 2 hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine eve geri döndüğü ortaya çıktı. İkilinin geçen yıl internet ortamında tanıştığı, aileler arasında yapılan nişanın 3 ay önce bozulması üzerine Hüseyin Can Gökçek'in barışmak için dün Ankara'dan Giresun'a geldiği de öğrenildi. Şüphelinin kendisiyle barışmak istemeyen genç kıza son haftalarda ölüm tehditlerini sürdürdüğü de öne sürüldü.

SILA'YI DAHA ÖNCE KAÇIRMIŞ

Hüseyin Can Gökçek'in bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk'ü 1 yıl önce kaçırdığı ortaya çıktı. Şentürk ailesinin şikayeti üzerine yakalanan Gökçek, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklandı. Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 1 ay cezaevinde kalan Gökçek, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

Bu arada Şentürk ailesi Sıla'nın Hüseyin Can Gökçek'ten ayrıldıktan sonra başka biriyle nişanlı olmadığı açıkladı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran Sıla cinayetinde aile konuştu! Genç kız ikinci kez nişanladılar mı?

KULÜPLERDEN 'SILA' PAYLAŞIMI

Türkiye Sıla'ya ağlarken sosyal medyada binlerce kişi, kadın cinayetlerine tepki yorumlarında bulundu.Trabzonspor, GZT Giresunspor ve Medipol Başakşehir'in ardından Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Çaykur Rizespor gibi birçok kulüp de taziye paylaşımlarında bulundu.

Öte yandan sporun yanı sıra siyaset, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim cinayete tepkilerini yaptıkları paylaşımla ifade etti.

VALİ ÜNLÜ: SÜRECİ HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ

Giresun Valisi Enver Ünlü de Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün bir cani tarafından hayattan koparılan Sıla Şentürk kızımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Cinayet zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Türkiye'yi ayağa kaldıran Sıla cinayetinde aile konuştu! Genç kız ikinci kez nişanladılar mı?
Türkiye'yi ayağa kaldıran Sıla cinayetinde aile konuştu! Genç kız ikinci kez nişanladılar mı?
Türkiye'yi ayağa kaldıran Sıla cinayetinde aile konuştu! Genç kız ikinci kez nişanladılar mı?


Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Sıla cinayetinde aile konuştu! Genç kız ikinci kez nişanlandı mı?
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Hüseyin Can, Türkiye, Giresun, Sıla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Sıla cinayetinde aile konuştu! Genç kız ikinci kez nişanlandı mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Sıla cinayetinde aile konuştu! Genç kız ikinci kez nişanlandı mı? - Son Dakika
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