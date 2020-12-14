Balıkların öldüğü Çiğden Göleti'ne tankerlerle 400 ton su bırakıldı - Son Dakika

Balıkların öldüğü Çiğden Göleti'ne tankerlerle 400 ton su bırakıldı

14.12.2020 16:39

- Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kuraklık, göletteki balıkları da vurdu Balıkların öldüğü Çiğden Göleti'ne tankerlerle 400 ton su bırakıldı Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kuraklık nedeniyle barajlarda ve göletlerde sular çekilmeye devam ederken, balıklarda ölmeye başladı.

- Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kuraklık, göletteki balıkları da vurdu

Balıkların öldüğü Çiğden Göleti'ne tankerlerle 400 ton su bırakıldı

KASTAMONU - Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kuraklık nedeniyle barajlarda ve göletlerde sular çekilmeye devam ederken, balıklarda ölmeye başladı. Bu kapsamda Kastamonu'da balıkların öldüğü Çiğdem Göleti'ne su tankerleri ve itfaiye araçlarıyla 400 ton su taşınmaya başlandı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Örenbaşı köyü sınırlarında bulunan Çiğdem Göleti'nde, mevsimin kurak geçmesi nedeniyle gölette su kalmadı. Suların çekildiği gölette balıklar ise, suyun yüzeyine vurarak çok sayıda balık ölme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Gölette yaşanan balık ölümlerinin önüne geçebilmek için bugün itibariyle balıkların yaşayabilmesi kadarıyla su bırakılmaya başlandı. Yağışsız geçen mevsim nedeniyle kuruma noktasına gelen Çiğdem Göleti'nde balık ölümlerinin önüne geçebilmek için Devrekani Kaymakamlığı, Devrekani Belediyesi, Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sulama Birliği Başkanlığınca bugün başlatılan çalışmayla, su tankerleri ve itfaiye araçlarıyla Kulaksızlar Barajından alınan yaklaşık 400 ton su, Çiğdem Göleti'ne taşınmaya başladı. Çiğdem Göleti'ne taşınan su ile gölette kalan canlılar, yaşatılmaya çalışılacak.

Kulaksızlar Barajından su tankerleri ve itfaiye araçlarıyla alınan sular, Çiğdem Göleti'ne taşınıyor. Çiğdem Göleti'ne taşınan sular ile gölette kalan balıkların yaşatılması hedefleniyor. Tankerlerin bugüne kadar bıraktığı 400 ton suyla suda yükselme görülürken kalan balıkların canlandığı görüldü.

"Su tankeri ve itfaiyelerle su taşıyarak balıkları yaşatmayı amaçlıyoruz"

Tanker ve itfaiye araçlarıyla su bırakma çalışmaları devam ederken yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç "Bölgemizde uzun süren kuraklık nedeniyle ilçemiz Örenbaşı köyü sınırlarında bulunan Çiğdem Göleti'nde su seviyesinin aşırı düşmesine bağlı göletteki balıkların yaşamları maalesef tehlikeye girmişti. Bunun üzerine bugün itibariyle Devrekani Kaymakamlığımız ile Devrekani Belediyemiz, Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve Sulama Birliği Başkanlığımız işbirliğiyle konuyu değerlendirerek mevcut gölete su takviyesi yapma kararı aldık. Bugünden itibaren başlamak üzere yaklaşık barajımıza 400 ton civarında belediyemize ait araçlarla, itfaiyelerle, Devrekani Kaymakamlığımıza ait su tankerleriyle yakın bir bölgede bulunan Kulaksızlar Barajından Çiğdem Göleti'mize su nakli yapmak üzere bölgede ve göletimizde bulunan balıkların yaşamasına katkı sunmaya çalışacağız. Öyle umut ediyoruz ki taşınan su, mevcut olan balıklarımızın yaşaması için yeterli olacaktır. İnşallah göletteki balıklarımızın yaşaması için gerekeni yapmış oluruz. Önümüzdeki günlerde de sık aralıklarla jandarma komutanlığımız ekipleriyle gerekse belediyemiz zabıta ekipleriyle göletteki su seviyesi kontrol edilerek balıklarımızın yaşamasını sağlamaya çalışacağız" dedi.

İleriki günlerde de gölete su bırakmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Altıkulaç, "Önümüzdeki günlerde yağış olmaz ve ihtiyaçta duyulması durumunda tekrar gölete su nakil etmeye devam edeceğiz. Devrekani Kaymakamlığına ait su tankerleri ile Devrekani Belediyemize ait itfaiye ve su tankerleriyle balıkların gölette yaşama şansını sağlayana kadar su nakil etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Balıkların öldüğü Çiğden Göleti'ne tankerlerle 400 ton su bırakıldı
Balıkların öldüğü Çiğden Göleti'ne tankerlerle 400 ton su bırakıldı
Balıkların öldüğü Çiğden Göleti'ne tankerlerle 400 ton su bırakıldı
Balıkların öldüğü Çiğden Göleti'ne tankerlerle 400 ton su bırakıldı
Balıkların öldüğü Çiğden Göleti'ne tankerlerle 400 ton su bırakıldı
Balıkların öldüğü Çiğden Göleti'ne tankerlerle 400 ton su bırakıldı
Balıkların öldüğü Çiğden Göleti'ne tankerlerle 400 ton su bırakıldı
Balıkların öldüğü Çiğden Göleti'ne tankerlerle 400 ton su bırakıldı
Balıkların öldüğü Çiğden Göleti'ne tankerlerle 400 ton su bırakıldı
Balıkların öldüğü Çiğden Göleti'ne tankerlerle 400 ton su bırakıldı
Balıkların öldüğü Çiğden Göleti'ne tankerlerle 400 ton su bırakıldı
Balıkların öldüğü Çiğden Göleti'ne tankerlerle 400 ton su bırakıldı
Balıkların öldüğü Çiğden Göleti'ne tankerlerle 400 ton su bırakıldı
Balıkların öldüğü Çiğden Göleti'ne tankerlerle 400 ton su bırakıldı
Balıkların öldüğü Çiğden Göleti'ne tankerlerle 400 ton su bırakıldı

Devrekani, Kastamonu, İtfaiye, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkların öldüğü Çiğden Göleti'ne tankerlerle 400 ton su bırakıldı - Son Dakika


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