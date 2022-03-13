Tüm uyarılara rağmen Trabzon'da yorgun mermi vakalarının ardı arkası kesilmiyor - Son Dakika
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Tüm uyarılara rağmen Trabzon'da yorgun mermi vakalarının ardı arkası kesilmiyor

13.03.2022 13:46
Tüm uyarılara rağmen Trabzon'da yorgun mermi vakalarının ardı arkası kesilmiyor

Trabzonspor'un şampiyonluğa adım adım yaklaştığı bu günlerde yetkililerin tüm uyarılarına rağmen özellikle maç günleri yorgun mermi vakalarının arkası kesilmiyor.

Trabzonspor'un şampiyonluğa adım adım yaklaştığı bu günlerde yetkililerin tüm uyarılarına rağmen özellikle maç günleri yorgun mermi vakalarının arkası kesilmiyor.

Son olarak dün akşam kimliği belirsiz kişilerin ateşlediği silahlardan çıkan 2 yorgun mermi 2 otomobilin üzerine düştü. Trabzon'un Ortahisar ilçesi ve Yomra ilçesinde yaşanan 2 ayrı vakada yorgun mermilerin hedefi olan iki otomobilde maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan veya ölenin olmaması sevindirdi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, vatandaşların silah atmaması istendi.

Vali İsmail Ustaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şampiyonluk kutlamalarını yaparken sevincin hüzne dönüşmemesi için silah atılmaması konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etmiş, şehirde geçmişe yönelik yorgun mermi sonucu hayatını kaybedenlerin olduğunu hatırlatarak uyarılarda bulunmuştu. Vali Ustaoğlu "Vatandaşlarımız aileleriyle, çocuklarıyla cumartesi, pazarı iple çekerek adete o şampiyonluğa giden bu hikayenin içerisinde bunu güzel anlamlandırarak bunun içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Bunun dışında hepimizi derinden üzen bu güzel iklimi, ortamı hüzne boğacak bir şey yaşanmasın. Bizim o sevincimizi hüzne, acıya boğacak silah atılarak orada bir vatandaşımızın zarar görmesi bir canlının zarar görmesi bunlar bizim gerçekten hüzne, acıya boğacak şeyler. Burada geriye dönük yaşadığımız çok acı hadiseler var. Yorgun mermi sonucu vefat eden vatandaşlarımız var. En son da 15 yaşında Emir Yuşa Atıcı yavrumuzu kaybettik. Hep söylüyoruz bu sevincimizi hüzne boğacak kutlama yapmayalım. Silahla kutlama olmaz bunun kabul edilebilir bir tarafı yok" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan 2015 yılından beri Trabzon İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında toplam 91 havaya ateş etme olayı meydana gelmiş bu olaylarda 1 vatandaş hayatını kaybederken, 55 kişi de çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. - TRABZON

Tüm uyarılara rağmen Trabzon'da yorgun mermi vakalarının ardı arkası kesilmiyor
Tüm uyarılara rağmen Trabzon'da yorgun mermi vakalarının ardı arkası kesilmiyor
Tüm uyarılara rağmen Trabzon'da yorgun mermi vakalarının ardı arkası kesilmiyor
Tüm uyarılara rağmen Trabzon'da yorgun mermi vakalarının ardı arkası kesilmiyor

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Trabzonspor, Ortahisar, Trabzon, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tüm uyarılara rağmen Trabzon'da yorgun mermi vakalarının ardı arkası kesilmiyor - Son Dakika


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