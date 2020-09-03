Tüm uyarılara ve ikazlara rağmen İzmir Kordon'daki yoğunluk korkuttu - Son Dakika

Korona virüs yayılım hızının önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ek genelge ile 4 Eylül tarihinden itibaren sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceği belirtilirken, alınan tüm tedbirlere ve ikazlara rağmen İzmir Kordonboyu'nda vatandaşlar tarafından oluşturulan kalabalık korkuttu.

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüsün yayılım hızının önlenmesi amacıyla 81 il valiliğine gönderilen ek genelge doğrultusunda, 4 Eylül tarihinden itibaren; sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacağı talimatı verilirken, İzmir'in Konak ilçesi Alsancak Semti'nde bulunan Kordonboyu'nda akşam saatlerinde vatandaşların oluşturduğu yoğunluk korkuttu.

"İzmir Kordon için bir çözüm bulunmasını istiyoruz"

Korona virüsün yayılım hızının önüne geçilmesi amacıyla yetkililer tarafından önlem amaçlı alınan birçok karara rağmen vatandaşların Kordonboyu'nda bir araya gelerek oluşturduğu yoğunluk gözlerden kaçmazken, arkadaşı ile birlikte Kordon'a gelerek vakit geçirdiğini ifade eden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Halit Tonğa (24), "Kordon'da arkadaş grubu olarak gerek maske gerekse sosyal mesafe konusunda kendimizi izole etmiş durumdayız. Kordon'da biraz daha iç taraflara ilerlediğiniz zaman maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görülüyor. Yarın itibari ile düğünler yasaklanacakmış, İzmir Kordon içinde bir çözüm bulunmasını istiyoruz ki vaka sayılarının artma hızını azaltalım" dedi.

"Sağlık çalışanlarımız da zor duruma düşüyor"

Kordonboyu'nda iğne atsanız yere düşmeyecek bir durumda kalabalığın olduğunu söyleyen Sefa Kılıç (23), yetkililerden Kordonboyu'nda oluşan kalabalığa çözüm bulmasını istedi. Kılıç, "Halk olarak çok zor durumdayız. Düşünsenize burada herhangi bir insan korona virüsüne yakalanıyor. O insan ailesine bulaştırıyor, ailesi de çalıştığı ortamlardaki insanlara bulaştırıyor ve her gün binlerce insan, korona virüsünden dolayı yataklara düşüyor. Bu durumda sağlık çalışanlarımızda zor duruma düşüyor ki onlarda hiç düşünülmüyor. Size virüs bulaşmasına rağmen belki siz ölmüyorsunuz ama karşınızdaki insan ölebilir. Bunların gerçekten düşünülmesi lazım ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan'ı Tunç Soyer'e de seslenmek istiyorum; lütfen kordon çimlere bir çözüm bulunsun" ifadelerini kullandı.

"Kordon'da 'çember daireleri' tekrardan görmek istiyoruz"

Üniversite öğrencisi olan ve İzmir'de arkadaşları ile birlikte yaşayan Nursena Çantı (23), Kordon'un güzel havasını almak için buradayız diyerek şunları söyledi:

"Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını görüyoruz ve insanlardan olabildiğince uzak durmaya çalışıyoruz. Önceden çimler üzerine çizilmiş 'çember daireler' vardı onların içerisinde oturuyorduk ama şu anda onlarda silinmiş durumda ve tekrardan belirli bir düzenleme gelmesini istiyorum ve bekçiler ile polis ekipleri de Kordon'da sık sık denetimlerini yapmakta. İnşallah yeni bir düzenleme yapılır ve sosyal mesafe gerçekten korunur. İnsanların maskesiz dolaşması da çok tedirgin ediyor bizi" diye konuştu.

Bir diğer üniversite öğrencisi olan ve arkadaşı ile birlikte Kordon'a gelerek güzel havanın tadını çıkarmak istediğini ifade eden Cansu Çimen (24) ise, "Evlerimizde çok bunalıyoruz ve bu yüzden akşamları 1-2 saat de olsa Kordon havası almak istiyoruz. Kordon'a geliyoruz ama bakıyoruz ki insanların çok fazla sosyal mesafe kurallarına uymadığını da görüyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, polis ve bekçi ekiplerinin Kordonboyu'nda sürekli devriye attığı ve sosyal mesafe, maske kuralına uymayan vatandaşları sık sık ikaz ettikleri de gözlemlendi. - İZMİR