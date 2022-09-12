Uzmanından çocuklar için yeterli ve düzenli uyku tavsiyesi - Son Dakika
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Uzmanından çocuklar için yeterli ve düzenli uyku tavsiyesi

12.09.2022 09:16
Uzmanından çocuklar için yeterli ve düzenli uyku tavsiyesi

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Vural Fidan, okul başarısı için gerekli şartlardan birisinin de çocuklarda yeterli ve düzenli bir uyku olduğunu söyledi.

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Vural Fidan, okul başarısı için gerekli şartlardan birisinin de çocuklarda yeterli ve düzenli bir uyku olduğunu söyledi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde görevli Prof. Dr. Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, tatil boyunca geç saatlere uzayan yatma saatinin, okul başlaması ile erkene alınması ve 8-9 saate tamamlanması gerektiğini belirterek, bu nedenle okula başlamadan en az 10 gün önceden akşam yatış saatini 21.00-21.30'a yaklaştırabilmek için her gün 15-20 dakika daha erken yatılmasının 23.00-24.00'a kadar ayakta kalan bir çocuktan okul başlamadan bir iki gün önce birden saat 21.00'de yatmasını beklememek gerektiğini kaydetti.

Tatil boyunca daha esnek sürelerde kullanılan telefon, tablet veya bilgisayarların da uyku düzeninde aksamalara yol açmaması için son iki hafta içinde süre kısıtlamasına tabi tutulması, yatmadan en az 1 saat önce ekran kullanımının bitirilmesinin gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Fidan şu ifadelere yer verdi:

"Çünkü görsel ve sesli uyaran nedeniyle elektronik araçlar çocuklarda uyanıklığı sağlayan sempatik sinir sistemini hızlandırmaktadır. Geçiş ve uyum süreci tüm çocuklarda kolayca olmamaktadır. Çocukların bu döneme uyumunu arttırabilmek için haftalık uyku düzeni tablosu oluşturmak ve bu tablodaki uyumlu davranışlar karşılığında kazanılacak gülen yüz sayısına göre küçük ödüller ile motivasyon arttırmak mümkündür. Çocukların uyku düzenini sağlanması sürecinde ebeveynler de aktif rol almalıdır. Yani eğer çocuk seviyorsa yatmadan yaklaşık 30 dakika önce ılık bir bardak süt içirmek, yatınca güzel sonla biten kısa bir masal veya hikaye okumak, ılık, sessiz ve karanlık bir odada yatırmak çocukların daha rahat uyumalarına olumlu katkısı olacaktır."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Eskişehir, Tatil, Güncel, Son Dakika

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