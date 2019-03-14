Son Dakika Haberleri: Tüm Vatandaşlarımızın Oyuna Talibiz"

Tüm Vatandaşlarımızın Oyuna Talibiz"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Kim olursa olsun nerden olursa olsun, hangi görüşe sahip olursa olsun, Kürt'ü, Türk'ü, Lazı, Çerkezi, göçmeni, Alevisi, Sünnisi tüm vatandaşlarımızın oyuna talibiz. Tüm vatandaşlarımıza hizmete talibiz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Kim olursa olsun nerden olursa olsun, hangi görüşe sahip olursa olsun, Kürt'ü, Türk'ü, Lazı, Çerkezi, göçmeni, Alevisi, Sünnisi tüm vatandaşlarımızın oyuna talibiz. Tüm vatandaşlarımıza hizmete talibiz." dedi.

Çeşitli programlar kapsamında Tekirdağ'a gelen Sarıeroğlu, Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Öztek Tekstil fabrikasını ziyaret ederek firma sahini Mustafa Öztek'ten yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra fabrikanın üretim sahasına inen Sarıeroğlu, çalışanlarla sohbet ederek, ürünleri inceledi.

Sarıereoğlu ardından, Çorlu Diş Hastanesi ve Çorlu Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunup, hastane çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Çorlu İlçesi Cemaliye Mahallesinde seçim ofisinin açılışında yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın Çorlu'nun seçimlerde hizmetten yana tercih yapması gerektiğini söyledi.

Sarıeroğlu, seçimlerden sonra Tekirdağ'a seçilen başkanları tebrik için gelmek istediğini ifade ederek, "Belediyecilik demek AK Parti demek, biz kimseyi ayrıştırmıyoruz, ötekileştirmiyoruz. Türkiye'de bir fotoğraf var şu anda milletimiz bu fotoğrafın farkında, biz herkesin oyuna talibiz. Kim olursa olsun nerden olursa olsun, hangi görüşe sahip olursa olsun, Kürt'ü, Türk'ü, Lazı, Çerkezi, göçmeni, Alevisi, Sünnisi tüm vatandaşlarımızın oyuna talibiz. Tüm vatandaşlarımıza hizmete talibiz." diye konuştu.

Tekirdağ'ın AK Parti belediyeciliğiyle tanışması gerektiğini aktaran Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Tekirdağa 14 milyar liralık yatırım yapmışız. Burada hiç belediyemiz yok. Hiç belediyemiz yokken 14 milyarlık yatırım. Bunların görünür olması, parlaması yerel yönetimlerin katkısına bağlı. Tekirdağ'da 11 ilçede sınıfta kalmış bir belediyecilik anlayışının olduğunu söylemek isterim. Biz doğru istikamette milletimize sevdayla, vatanımıza bayrağımıza savdayla yolumuza sizlerin desteğiyle devam etmek istiyoruz. 1 Nisan'da sandıklarda güçlü bir şekilde Cumhur İttifakının çıkacağına inanıyorum. İstikrarın devam etmesiyle sandıklardan gümbür gümbür Cumhur İttifakına oylar çıktıktan sonra önemli bir dönem 4,5 sene seçim olmayacak herkesin talep ettiği konuları masaya yatırıp çözebilmek daha ileri götürebilmek için seçimsiz 4,5 yıl bizleri bekliyor. Bu Türkiye için bir fırsattır."

Sarıeroğlu, ofis açılışının ardından Çorlu Öğretmenevinde STK temsilcileriyle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:52 Kaynak: AA

Tekirdağ, AK Parti, Güncel
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