Tüm vinang quang! DFB Cup'da Bayern

HLV Niko Kovac, Berlin'deki SVI Olimpiyatları'nda "chuan chuann" Bir fotoğraf ekledi. Kovac, RB Leipzig ile 3 yaşından önce gelen 3 yaşından beri, 19 yaşındaki DFB Cup'ın, hem de çocuklar için hazır olduğunu düşünüyorum. Kova H?i.