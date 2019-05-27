Tüm vinang quang! DFB Cup'da Bayern
2 saat önce
HLV Niko Kovac, Berlin'deki SVI Olimpiyatları'nda "chuan chuann" Bir fotoğraf ekledi. Kovac, RB Leipzig ile 3 yaşından önce gelen 3 yaşından beri, 19 yaşındaki DFB Cup'ın, hem de çocuklar için hazır olduğunu düşünüyorum. Kova H?i.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:06
HLV Niko Kovac, Berlin'deki SVI Olimpiyatları'nda "chuan chuann" Bir fotoğraf ekledi. Kovac, RB Leipzig ile 3 yaşından önce gelen 3 yaşından beri, 19 yaşındaki DFB Cup'ın, hem de çocuklar için hazır olduğunu düşünüyorum. Kova H?i.
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