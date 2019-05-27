Son Dakika Haberleri: Tüm vinang quang! DFB Cup'da Bayern

Tüm vinang quang! DFB Cup'da Bayern

2 saat önce

HLV Niko Kovac, Berlin'deki SVI Olimpiyatları'nda "chuan chuann" Bir fotoğraf ekledi. Kovac, RB Leipzig ile 3 yaşından önce gelen 3 yaşından beri, 19 yaşındaki DFB Cup'ın, hem de çocuklar için hazır olduğunu düşünüyorum. Kova H?i.

HLV Niko Kovac, Berlin'deki SVI Olimpiyatları'nda "chuan chuann" Bir fotoğraf ekledi. Kovac, RB Leipzig ile 3 yaşından önce gelen 3 yaşından beri, 19 yaşındaki DFB Cup'ın, hem de çocuklar için hazır olduğunu düşünüyorum. Kova H?i.
Tüm vinang quang! DFB Cup'da Bayern
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:06 
Leipzig, Berlin, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kızıl Geyikler Vurulmak İçin Açık Artırmayla Satışa Çıkartıldı Son 3 Ayda Tavuk Fiyatlarına Gelen Yüzde 50 Zam, Hem Vatandaşı Hem de Esnafı İsyan Ettirdi Başakşehir'den Abdullah Avcı Açıklaması Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'den Melih Gökçek İtirafı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 15:37:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüm vinang quang! DFB Cup'da Bayern
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]