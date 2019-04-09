Tüm Waffle'ların Şampiyonu: Muzlu Waffle

Waffle'da en çok tercih ettiğimiz meyve muz olurken onu sırasıyla çilek, incir ve kivi izledi. Waffle üzerine tercih ettiğimiz favori soslarımız ise sırasıyla sütlü çikolata, beyaz çikolata, bitter çikolata, dondurma ve karamel. Toplam siparişler içinde waffle sipariş yüzdesi en yüksek olan kentler Tekirdağ, Konya, Adana, Aydın ve Mersin olurken waffle yemeyi en çok sevdiğimiz mevsim kış oldu. Waffle'a aşık yaş ise 22.

Belçika'dan gelen lezzet Waffle, ismini Eski Fransızca'da bal beteği görünümü anlamına gelen 'wafla' ya da 'wafel' kelimelerinden alıyor. Yaş fark etmeksizin herkesin yerken çocuk olduğu waffle, hamur karışımın motifli iki metal plaka arasında pişirilmesiyle ulaşabildiğimiz bir tatlı. Waffle'a olan sevgi her yıl artıyor ve bu artış siparişlere de yansıyor.

Yemeksepeti de bu çok sevilen tatlının siparişlerini inceledi ve kullanıcılarının waffle'a olan tutkularını ortaya koydu.

Waffle gönüllere taht kurdu

Geçen seneye oranla siparişlerini yüzde 35 arttıran waffle, kullanıcılara kendini her sene daha fazla sevdirerek aylık yaklaşık 180 bin adet sipariş rakamına ulaştı.

Waffle'ı muzsuz düşünemiyoruz

Waffle malzemelerinden en çok sevilenlerin de incelendiği araştırmada favori malzeme muz oldu. Kullanıcılar waffle'larına ilk olarak muz ekleyerek onu zirveye taşıdı. Sırasıyla çilek, incir ve kivi ise diğer favori malzemeler oldu.

Waffle'ı açık tercih ediyoruz

Siparişlerde en çok açık waffle tercih edilirken onu sırasıyla kapalı ve wrap waffle izledi.

Sosların lideri sütlü çikolata oldu

Üzerine dökülen çikolata sosuyla bütünleşip lezzetine lezzet katan waffle, en çok sütlü çikolatalı sos eşliğinde sipariş ediliyor.

Sütlü çikolatalıdan sonraki favori soslar ise sırasıyla beyaz çikolata, bitter çikolata, dondurma ve karamel.

Akşamların yıldızı waffle

Yemeksepeti kullanıcıları en fazla waffle siparişini akşam saatlerinde vererek waffle yemeden uyuyamadıklarını ispatlıyorlar. Toplam waffle siparişlerinin yüzde 70'i 21.00-23.00 saatlerine ait. En çok waffle yenen saat ise 21.00.

Waffle kış aylarının gözdesi oldu

Kullanıcılar yaz aylarına kıyasla kışın daha fazla waffle siparişi verdi. Waffle 2018'in kış aylarında, yaz aylarından yüzde 48 daha fazla sipariş edildi.

Kullanıcıların waffle yemeyi en sevdiği gün Pazar oldu.

22 yaşındakiler ise waffle'a aşık yaş olarak öne çıktı.

Tekirdağ waffle'a olan sevgisiyle öne çıkıyor