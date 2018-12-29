Son Dakika Haberleri: "Tüm yayınların Çamlıca Kulesi'nde toplanması risk"

"Tüm yayınların Çamlıca Kulesi'nde toplanması risk"

1 saat önce

Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Gürsoy, tüm yayınların Çamlıca Kulesi'nde toplanmasının enerji, teknik, doğal afet ya da saldırı gibi riskleri beraberinde getireceğini bu nedenle Kayışdağı'nda yedek sistem kuracaklarını söyledi.

Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Gürsoy, tüm yayınların Çamlıca Kulesi'nde toplanmasının enerji, teknik, doğal afet ya da saldırı gibi riskleri beraberinde getireceğini bu nedenle Kayışdağı'nda yedek sistem kuracaklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:05 

Ekonomi
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