Tüm Yerel-Sen Temsilcisi Hasan Kart: Çanakkale Belediyesi'ndeki üyelerimize baskı yapılıyor - Son Dakika

Tüm Yerel-Sen Temsilcisi Hasan Kart: Çanakkale Belediyesi'ndeki üyelerimize baskı yapılıyor

Tüm Yerel-Sen Temsilcisi Hasan Kart: Çanakkale Belediyesi\'ndeki üyelerimize baskı yapılıyor
Son Güncelleme: 18.01.2021 17:43

ÇANAKKALE Belediyesi tarafından üyelerine baskı yapıldığını öne süren Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) Şube Temsilcisi Hasan Kart, "Üyelerimize yapılan baskıyı kamuoyuna taşımaya devam edeceğiz.

ÇANAKKALE Belediyesi tarafından üyelerine baskı yapıldığını öne süren Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) Şube Temsilcisi Hasan Kart, "Üyelerimize yapılan baskıyı kamuoyuna taşımaya devam edeceğiz. Bir an önce bu baskılara son vermelerini istiyoruz" dedi.

Tüm Yerel- Sen Çanakkale Şube Temsilcisi Hasan Kart, düzenlediği basın toplantısında, Çanakkale Belediyesi'nde görevli iş yeri temsilcisi hakkında belediye idaresince usulsüz olarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Aynı çalışanın 2 yılda 7 kez görev yerinin değiştirildiğini ifade eden Kart, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde, üyelerine sistematik olarak baskı yapıldığını öne sürdü. Üyelerine yapılan baskının sona ermesini isteyen Hasan Kart, "Çanakkale Belediyesi'nde görev yapan iş yeri temsilcimiz ve aynı zamanda Balıkesir Şube Örgüt Denetleme Kurulu Üyemiz hakkında usulsüz olarak soruşturma açıldı. Ardından 3 ay açığa alındı. Disiplin cezasını İdare Mahkemesi kanalıyla bozdurduk. Ancak 7 kez görev yeri değiştirildi. Bizim gündeme getirmek istediğimiz hak, hukuk, adalet kavramıyla yola çıkan idarecilerin, adaletten ayrılmamalarını istiyoruz. Üyelerimize yapılan baskıyı kamuoyuna taşımaya devam edeceğiz. Bir an önce bu baskılara son vermelerini istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüm Yerel-Sen Temsilcisi Hasan Kart: Çanakkale Belediyesi'ndeki üyelerimize baskı yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüm Yerel-Sen Temsilcisi Hasan Kart: Çanakkale Belediyesi'ndeki üyelerimize baskı yapılıyor - Son Dakika
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