Tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatı: 18,8 milyar dolar - Son Dakika

Tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatı: 18,8 milyar dolar

04.05.2021 00:57
Tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatı: 18,8 milyar dolar, System.String[]

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracatında 2021 yılının ilk çeyreğinde daha da ivmelenerek milli gelir büyümesinin en güçlü bileşeni haline geldiğini belirterek, "Nisan ayında da ihracattaki güçlü performansımız devam etmiş ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracatında 2021 yılının ilk çeyreğinde daha da ivmelenerek milli gelir büyümesinin en güçlü bileşeni haline geldiğini belirterek, "Nisan ayında da ihracattaki güçlü performansımız devam etmiş ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, Bakanlık binasında düzenlenen "Nisan ayı Dış Ticaret Rakamları Basın Açıklaması"na katıldı. Toplantıya, Bakan Muş'un yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de katıldı. Muş, burada yaptığı konuşmasında Dünya Ticaret Örgütü'nün Mart ayında yayımladığı raporunu hatırlatarak, küresel ticaret büyüme tahminini 2020 Ekim ayı raporuna göre 0,8 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 8 olarak ilan ettiğini belirtti.

"Nisan ayında da ihracattaki güçlü performansımız devam etmiş ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir"

Muş, Türkiye'nin ihracatının 2021 yılının ilk çeyreğinde daha da ivmelenerek milli gelir büyümesinin en güçlü bileşeni haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

"2021 yılının ilk çeyreğinde ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 17,2 oranında artarak 50 milyar dolar, ithalatımız ise yüzde 9,6 oranında artış ile 61 milyar dolar olmuştu.

Nisan ayında da ihracattaki güçlü performansımız devam etmiş ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer ile tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamını ve ayrıca tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik."

Pandemi öncesi 2019 yılı ile karşılaştırıldığında ihracatın Nisan ayında yüzde 22,3 oranında arttığının görüldüğünü belirten Bakan Muş, "Bugün itibariyle ihracatımızın pandemi öncesi seviyelerin de üzerinde tutunduğunu söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

"İthalatımız Nisan ayında, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir"

Nisan ayı ithalatının 2020 yılı Nisan ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolarak olarak gerçekleştiğini dile getiren Bakan Muş, "Aylık ithalatımız pandemi öncesi dönemle karşılaştırıldığında, 2019 yılı Nisan ayına göre ithalatımızın yüzde 21,1 oranında artış gösterdiği görülmektedir. Böylece, Nisan ayı dış ticaret açığımız, 2020 Nisan ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4,6 milyar dolardan 3,1 milyar dolara gerilemiştir. Bir diğer ifadeyle 2021 yılı Nisan ayında dış ticaret açığımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1,5 milyar dolar azalmıştır" diye konuştu.

"İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,2'den yüzde 85,7'ye yükselmiştir"

Nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama verilerini açıklayan Muş, şunları kaydetti:

"İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 19,5 puan artışla yüzde 66,2'den yüzde 85,7'ye yükselmiştir. Enerji ithalatı hariç tutulduğunda ise ihracatın ithalatı karşılama oranı 25,8 puan artış ile yüzde 97,7 olarak gerçekleşmiştir."

Ayrıca Muş, şu verilere de yer verdi:

"İthalat Ocak-Nisan döneminde, yüzde 19,8 artarak 82,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Nisan dönemi dış ticaret açığımız, yüzde 19,5 azalarak 17,6 milyar dolardan 14,2 milyar dolara gerilemiştir. Bir başka ifadeyle, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığımız, önceki yılın aynı dönemine göre 3,4 milyar dolar azalmıştır.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan döneminde 8,3 puan artışla yüzde 82,9 olmuştur. Enerji ithalatı hariç tutulduğunda ise ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,7 puan artış ile yüzde 93,8 olarak gerçekleşmiştir."

"Esnafımızın sorunlarını çözmek için üzerimize düşen ne varsa yapacağız"

Bakan Muş, yatırımcının, ihracatçının, esnafın işini kolaylaştırmanın her şeyden önce Bakan olarak asli görevi olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın, esnafımızın, sanatkarlarımızın, kooperatiflerimizin, üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın sorunlarını çözmek için üzerimize düşen ne varsa yapacağız" değerlendirmesini yaptı.

"Artık yıllık ihracatımızı 200 milyar dolar seviyesinin üzerine taşımayı konuşma zamanıdır"

2021 yıl sonuna ilişkin Orta Vadeli Program hedefi 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştıklarını belirten Bakan Muş, "Halihazırda yıllıklandırılmış ihracatımız ile bu hedefi zaten aşmış bulunuyoruz. Artık yıllık ihracatımızı 200 milyar dolar seviyesinin üzerine taşımayı konuşma zamanıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Türkiye, Nisan, dolar, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatı: 18,8 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi


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