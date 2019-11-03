Son Dakika Haberleri: Tüm yılların rekorunu kıran Antalya'da yaz bitmiyor
Son Dakika Güncel Tüm yılların rekorunu kıran Antalya'da yaz bitmiyor

Tüm yılların rekorunu kıran Antalya'da yaz bitmiyor

6 saat önce

Türkiye'nin bazı illerinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Antalya'da Kasım ayında yazdan kalma günler yaşanıyor.

Tüm yılların rekorunu kıran Antalya'da yaz bitmiyor, System.String[]

Türkiye'nin bazı illerinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Antalya'da Kasım ayında yazdan kalma günler yaşanıyor. Hafta sonunda yerli ve yabancı vatandaşlar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde aldı.


Nem oranının 54, sıcaklığın ise 24 derece ölçüldüğü turizmin başkenti Antalya'da Kasım ayında yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Bazı vatandaşlar yakınlarıyla beraber deniz kenarında oturup çay eşliğinde sohbet ederken, bazıları Akdeniz'in maviliklerinde kulaç attı. Kimi vatandaşlar ise yeşillik alanlarda kitap okurken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.


"Çok mutluyum"


Mevlüde Çobanoğlu, 40 dakika boyunca denizde yüzdüğünü belirtti. Antalya'yı çok sevdiğini ifade eden Çobanoğlu, "Çok mutluyum. Denizden çıktım üzerimi değiştirdim. Şuanda güneşleniyorum. Antalya çok güzel bir şehir. Su ilk girince soğuk oluyor ama girince alışıyorsunuz. Bence 15 Kasım'a kadar denize girilebilir" dedi.


Antalya'nın havasının çok güzel olduğunu söyleyen Orhan Topuz, "Sanki yaz gününden kalmışız gibi bir hava var. Antalyalıyım ve memleketimi çok seviyorum. Hava güzel, denizi daha da güzel. Herkesi Antalya'ya davet ediyorum. Burası kışın bile çok güzel oluyor" diye konuştu.


Üniversite öğrencisi Buket Paycan Baykurt, hafta sonu Antalya'nın havasından yararlanarak denize gelip dinlendiğini kaydetti. Baykurt, "Biraz esiyor ama ortamı ve insanları çok güzel. Deniz çok serindi, giremedim ama yine de sahilde oturmakta güzel. Antalya zaten güzel bir şehir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:56 Kaynak: İHA
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