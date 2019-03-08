Erzurum
'da, Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneğince (İZODER) "Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri" düzenlendi.
İZODER'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde Palandöken Kayak Merkezi
'ndeki bir otelde gerçekleşen seminere, İZODER Başkanı Levent Pelesen, Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Rahmi Şenocak, öğretim üyeleri, mimarlar ve mühendislerin yanı sıra çeşitli kurumlar, STK
'lar ve sektör temsilcileri katıldı.
Seminerde, "Su Yalıtımı Yönetmeliği", "Su Yalıtımı Uygulamaları", "Yangın Yalıtımı ve Yangın Güvenliği Tedbirleri", "Enerji Verimliliği İçin Isı Yalıtımı ve Isı Yalıtımı Uygulamaları", "Ses Yalıtımı Yönetmeliği ve Ses Yalıtımı Uygulamaları" başlıklı oturum ve sunumlar gerçekleştirildi.
Pelesen, programda yaptığı konuşmada, kışların çok soğuk ve karlı geçtiği Erzurum'da, ısıtma amaçlı tüketilen yakıtta yarı yarıya tasarruf elde etmek için binalarda ısı yalıtımın olmasının gerektiğini vurguladı.
Sert iklim şartlarından korunmak için en etkili çözümün binaları yalıtım sistemleri ile donatmak olduğunu dile getiren Pelesen, "Yalıtımla kışın ısıtma amacıyla harcanan yakıttan ortalama yüzde 50 tasarruf sağlanıyor. Yalıtım, Erzurumluların bütçesini ve konforunu doğrudan ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.
Pelesen, yapılan yasal düzenlemelerle yalıtım sektörünün gelişiminin ivme kazandığını vurgulayarak, şunları aktardı:
"Isı, su, ses ve yangın yalıtımı Türkiye
'nin geleceği için stratejik öneme sahiptir. Vatandaşların yalıtım konusunda doğru bilgilere sahip olması çok önemlidir. Çünkü tüm yalıtım uygulamalarıyla, güvenli, sağlıklı ve konforlu yaşam alanlarına sahip oluyoruz. Bakanlığımızın bize verdiği görev ve yetkiyle Su ve Ses Yalıtımı Yönetmelik Kılavuzları yazılması için de çalışmalara devam ediyoruz. Kılavuzların da doğru yalıtım uygulamaları için sektöre katkısı büyük olacaktır."
Rahmi Şenocak ise yalıtımın insan sağlığı ve konforu için vazgeçilmez unsur olduğunu kaydetti.
Erzurum'da kış mevsiminin ağır şartlarda geçtiğini ve soğuk hava şartlarının fosil yakıt kullanımı artırarak hava kirliliği meydana getirdiğini anlatan Şenocak, "Bu şartlar altında yaşayan vatandaşlarımızın özellikle ısı yalıtımı konusunda bilinçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Isı yalıtımı sayesinde tüketilen yakıtta sağlanan tasarruf ile hava kirliliğinin önüne geçebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.