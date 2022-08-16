TÜYİSEN Genel Başkanı Baydar'dan, öğrencilerin barınma ihtiyacına ilişkin açıklama

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, "Devlet denetiminde olan özel öğrenci yurtlarından, Kredi Yurtlar Kurumu'nca (KYK) hizmet satın alma yöntemi devreye sokulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Baydar, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına ilişkin en büyük katkıyı özel yurtların vereceğini belirtti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) açıklanmasının ardından, tercih yapan öğrencilerin sonuçları beklemeye başladığını anımsatan Baydar, "Bu yıl, üniversiteye girişte uygulanan taban puan sınırlamasının kaldırılmış olması, geçmiş yıllarda boş kalan üniversite kontenjanlarının dolması anlamına gelmektedir. Bu durum, üniversitelerde okuyacak daha fazla öğrenci için, daha fazla barınacak yer ihtiyacı demektir." ifadelerini kullandı.

Baydar, açıklamasında, eğitimini ailelerinden uzakta sürdürecek öğrenciler için güvenli barınma hizmetini, KYK ile devletin sürekli denetimi ve gözetimi altında olan özel öğrenci yurtlarının verdiğini bildirdi.

Eğitimini ikamet ettiği şehirden başka bir yerde sürdürecek olan öğrenciler ve velilerin, şimdiden güvenle konaklayabilecekleri bir yer bulma çabası içerisine girdiklerini aktaran Baydar, şunları kaydetti:

"Geçen yıl barınma konusuyla ilgili olarak, bazı ulusal basın ve yayın organlarında, öğrencilerin açıkta kaldıkları, barınma hizmeti verecek yurt bulamadıkları, yurt fiyatlarının fahiş olduğu gibi haberler yer almıştır. Bu gibi haberler öğrencilerimizin barınma sorununu çözmeyeceği gibi onların 'Konaklayacak yer bulamayacağım.' kaygısıyla kaçak faaliyet gösteren ve güvenli olmayan yerlere yönelmelerine sebep olabilmektedir. Yeni eğitim öğretim yılında, öğrencilerin barınma sorunu yaşamaması için öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef olarak koyduğu KYK yurtlarının yatak kapasitesinin bir milyona çıkarılması hedefine odaklanılmalıdır. Kredi Yurtlar Kurumu'nca, özel öğrenci yurtlarından hizmet satın alma yönteminin devreye sokulmasıyla, öğrencilerin açıkta kalmamaları sağlandığı gibi, kaçak faaliyet gösteren merdiven altı barınma hizmeti veren yerlerin faaliyet göstermelerinin önü kesilmiş, kayıt dışılığın önüne geçilerek veli ve öğrencilerin mağdur olmaları önlenmiş olacaktır."