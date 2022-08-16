TÜYİSEN Genel Başkanı Baydar'dan, öğrencilerin barınma ihtiyacına ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

TÜYİSEN Genel Başkanı Baydar'dan, öğrencilerin barınma ihtiyacına ilişkin açıklama

16.08.2022 14:18
TÜYİSEN Genel Başkanı Baydar'dan, öğrencilerin barınma ihtiyacına ilişkin açıklama

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, "Devlet denetiminde olan özel öğrenci yurtlarından, Kredi Yurtlar Kurumu'nca (KYK) hizmet satın alma yöntemi devreye sokulmalıdır.

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, "Devlet denetiminde olan özel öğrenci yurtlarından, Kredi Yurtlar Kurumu'nca (KYK) hizmet satın alma yöntemi devreye sokulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Baydar, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına ilişkin en büyük katkıyı özel yurtların vereceğini belirtti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) açıklanmasının ardından, tercih yapan öğrencilerin sonuçları beklemeye başladığını anımsatan Baydar, "Bu yıl, üniversiteye girişte uygulanan taban puan sınırlamasının kaldırılmış olması, geçmiş yıllarda boş kalan üniversite kontenjanlarının dolması anlamına gelmektedir. Bu durum, üniversitelerde okuyacak daha fazla öğrenci için, daha fazla barınacak yer ihtiyacı demektir." ifadelerini kullandı.

Baydar, açıklamasında, eğitimini ailelerinden uzakta sürdürecek öğrenciler için güvenli barınma hizmetini, KYK ile devletin sürekli denetimi ve gözetimi altında olan özel öğrenci yurtlarının verdiğini bildirdi.

Eğitimini ikamet ettiği şehirden başka bir yerde sürdürecek olan öğrenciler ve velilerin, şimdiden güvenle konaklayabilecekleri bir yer bulma çabası içerisine girdiklerini aktaran Baydar, şunları kaydetti:

"Geçen yıl barınma konusuyla ilgili olarak, bazı ulusal basın ve yayın organlarında, öğrencilerin açıkta kaldıkları, barınma hizmeti verecek yurt bulamadıkları, yurt fiyatlarının fahiş olduğu gibi haberler yer almıştır. Bu gibi haberler öğrencilerimizin barınma sorununu çözmeyeceği gibi onların 'Konaklayacak yer bulamayacağım.' kaygısıyla kaçak faaliyet gösteren ve güvenli olmayan yerlere yönelmelerine sebep olabilmektedir. Yeni eğitim öğretim yılında, öğrencilerin barınma sorunu yaşamaması için öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef olarak koyduğu KYK yurtlarının yatak kapasitesinin bir milyona çıkarılması hedefine odaklanılmalıdır. Kredi Yurtlar Kurumu'nca, özel öğrenci yurtlarından hizmet satın alma yönteminin devreye sokulmasıyla, öğrencilerin açıkta kalmamaları sağlandığı gibi, kaçak faaliyet gösteren merdiven altı barınma hizmeti veren yerlerin faaliyet göstermelerinin önü kesilmiş, kayıt dışılığın önüne geçilerek veli ve öğrencilerin mağdur olmaları önlenmiş olacaktır."

YORUMLAR
500
KYK borçları ne zaman silinecek? KYK borçları silinecek mi, kimleri kapsıyor? KYK borçları ne zaman silinecek? KYK borçları silinecek mi, kimleri kapsıyor? KYK yurt, kredi, burs başvuruları ne zaman? 2022 yurt başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? KYK yurt, kredi, burs başvuruları ne zaman? 2022 yurt başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
Kaynak: AA

Kredi Yurtlar Kurumu, Ahmet Baydar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜYİSEN Genel Başkanı Baydar'dan, öğrencilerin barınma ihtiyacına ilişkin açıklama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:12 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı şampiyonluğa ulaştı
21:03 Trabzonspor, Kopenhag'da mücadele ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da bir araya gelecek! Masada tahıl koridoru var
20:07 Ordulu gurbetçi arabasının arkasına yazdığı yazı ile isyan etti: Günlük 700 TL'ye işçi yok
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:50 Denizli'de kayıp olarak aranan eski belde belediye başkanının cansız bedeni bulundu
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 21:22:17. #1.12#
SON DAKİKA: TÜYİSEN Genel Başkanı Baydar'dan, öğrencilerin barınma ihtiyacına ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement