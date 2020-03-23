Tüm Yurt İşverenleri Sendikasından

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özel yurtlarda düzenli dezenfeksiyon çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

TÜYİSEN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sendika yönetim kurulu, koronavirüs salgınına ilişkin telekonferans sistemiyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda konuşan TÜYİSEN Genel Başkanı Ahmet Baydar, sendika olarak küresel koronavirüs salgınıyla ilgili devletin yetkililerince yapılan açıklamaları dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Sektörle ilgili tavsiye edilen tedbirlerin özel yurtlar tarafından uygulamaya konulduğunu belirten Baydar, "Tedbirler kapsamında sendikaya bağlı yurt binalarında gerekli hijyen tedbirleri alınarak, düzenli dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır. Sendikamıza bağlı yurtlarımızda Milli Eğitim Bakanlığı kararınca zorunlu konaklama hizmeti alan öğrencilere ve hizmet veren personele koruyucu malzeme desteği sağlanarak hijyen konusunda gerekli bilgilendirmeler de düzenli olarak yapılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde küresel salgından en çok etkilenen sektörlerden birisi olan özel öğrenci yurtları, Türkiye genelinde TÜYİSEN'e bağlı dört yüze yakın binaya sahip yurt işverenleri olarak, bu zor zamanda devletimizin yanında, milletimizin hizmetinde olduğumuzu, bu yaklaşımın, milletçe bu zor günlerden en az zararla çıkılabilmesi için üyelerimizce, sendikamıza düşen milli bir görev olarak kabul edildiğini belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya TÜYİSEN başkan yardımcıları Adem Ruhbaş, Esra Bayraktar, Nevzat Usta, Mehmet Kalem, Refik Ercan ve Funda Gökgül ile Genel Sekreter Ömer Kurtaran, Danışma Kurulu Başkanı Ali Yıldız ve Hukuk Danışmanı Levent Yıldırım katıldı.