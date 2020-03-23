Tüm Yurt İşverenleri Sendikasından "koronavirüs" tedbirlerine ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tüm Yurt İşverenleri Sendikasından 'koronavirüs' tedbirlerine ilişkin açıklama - Son Dakika

Tüm Yurt İşverenleri Sendikasından "koronavirüs" tedbirlerine ilişkin açıklama

6 saat önce

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özel yurtlarda düzenli dezenfeksiyon çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

Tüm Yurt İşverenleri Sendikasından

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özel yurtlarda düzenli dezenfeksiyon çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

TÜYİSEN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sendika yönetim kurulu, koronavirüs salgınına ilişkin telekonferans sistemiyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda konuşan TÜYİSEN Genel Başkanı Ahmet Baydar, sendika olarak küresel koronavirüs salgınıyla ilgili devletin yetkililerince yapılan açıklamaları dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Sektörle ilgili tavsiye edilen tedbirlerin özel yurtlar tarafından uygulamaya konulduğunu belirten Baydar, "Tedbirler kapsamında sendikaya bağlı yurt binalarında gerekli hijyen tedbirleri alınarak, düzenli dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır. Sendikamıza bağlı yurtlarımızda Milli Eğitim Bakanlığı kararınca zorunlu konaklama hizmeti alan öğrencilere ve hizmet veren personele koruyucu malzeme desteği sağlanarak hijyen konusunda gerekli bilgilendirmeler de düzenli olarak yapılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde küresel salgından en çok etkilenen sektörlerden birisi olan özel öğrenci yurtları, Türkiye genelinde TÜYİSEN'e bağlı dört yüze yakın binaya sahip yurt işverenleri olarak, bu zor zamanda devletimizin yanında, milletimizin hizmetinde olduğumuzu, bu yaklaşımın, milletçe bu zor günlerden en az zararla çıkılabilmesi için üyelerimizce, sendikamıza düşen milli bir görev olarak kabul edildiğini belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya TÜYİSEN başkan yardımcıları Adem Ruhbaş, Esra Bayraktar, Nevzat Usta, Mehmet Kalem, Refik Ercan ve Funda Gökgül ile Genel Sekreter Ömer Kurtaran, Danışma Kurulu Başkanı Ali Yıldız ve Hukuk Danışmanı Levent Yıldırım katıldı.

Ahmet Baydar, Sendika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:22 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı         
14:38
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi         
12:22
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı         
11:27
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
09:10
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi         
07:33
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 23:11:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tüm Yurt İşverenleri Sendikasından "koronavirüs" tedbirlerine ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]