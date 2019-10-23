Son Dakika Haberleri: "Tüm yurtta Ar-Ge ve inovasyon rüzgarı estirmemiz lazım"
Son Dakika Ekonomi 'Tüm yurtta Ar-Ge ve inovasyon rüzgarı estirmemiz lazım'

"Tüm yurtta Ar-Ge ve inovasyon rüzgarı estirmemiz lazım"

45 dakika önce

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bizim hep birlikte tüm yurtta bir Ar-Ge ve inovasyon rüzgarı estirmemiz lazım." dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bizim hep birlikte tüm yurtta bir Ar-Ge ve inovasyon rüzgarı estirmemiz lazım." dedi.

İstanbul Ticaret Odası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:24 
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