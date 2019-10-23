"Tüm yurtta Ar-Ge ve inovasyon rüzgarı estirmemiz lazım"
45 dakika önce
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bizim hep birlikte tüm yurtta bir Ar-Ge ve inovasyon rüzgarı estirmemiz lazım." dedi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bizim hep birlikte tüm yurtta bir Ar-Ge ve inovasyon rüzgarı estirmemiz lazım." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:24
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