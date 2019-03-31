Tüm Yurtta Oy Verme İşlemi Sona Erdi

MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanma işlemi, saat 17.00 itibariyle tüm yurtta tamamlandı.

MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanma işlemi, saat 17.00 itibariyle tüm yurtta tamamlandı.



Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin oy verme işleminin saat 07.00'de başladığı illerde, saat 16.00 itibariyle sandıklar kapandı. Bir saat gecikmeli başlayan 49 ilde de saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Böylece tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. - Ankara

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