Son Dakika Haberleri: “Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara” Pera Müzesi’nde
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“Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara” Pera Müzesi’nde

11 dakika önce

Pera Müzesi Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu'ndan esinlenen Nicola Lorini'nin "Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara" başlıklı video yerleştirmesi ziyarete açıldı.

“Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara” Pera Müzesi’nde, System.String[]

Pera Müzesi Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu'ndan esinlenen Nicola Lorini'nin "Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara" başlıklı video yerleştirmesi ziyarete açıldı.

Pera Müzesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:05 
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