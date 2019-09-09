“Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara” Pera Müzesi’nde
11 dakika önce
Pera Müzesi Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu'ndan esinlenen Nicola Lorini'nin "Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara" başlıklı video yerleştirmesi ziyarete açıldı.
Pera Müzesi Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu'ndan esinlenen Nicola Lorini'nin "Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara" başlıklı video yerleştirmesi ziyarete açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:05
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