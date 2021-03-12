Tuma Çelik'e 'cinsel saldırı' davasında tanıklar dinlenecek - Son Dakika

BAĞIMSIZ Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tanıkların dilenmesi için duruşmayı erteledi.

HDP'li Tuma Çelik'in, 31 Mart 2019 yerel seçim çalışmaları sırasında Mardin'in Midyat ilçesinde Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Olayın ortaya çıkması ardından HDP'den ihraç edilen Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke düzenledi. TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılan Çelik'in dosyası, tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle dava açıldı.

TANIKLAR DİNLENECEKAnkara 8'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 2'nci duruşması bugün görüldü. Kapalı görülün duruşmaya, tutuksuz sanık Tuma Çelik ile mağdur D.K. ve taraf avukatları katıldı. Savunma yapması için söz verilen Çelik, suçlamaları reddederek, kendisine kurulan komplonun kurbanı olduğunu ifade etti. Çelik'in savunması sırasında müşteki D.K'yı suçlayıcı ifadeler kullanması üzerine, D.K, tepki göstererek duruşma salonunu terk etti. D.K'nin salona dönmesinin ardından sanık avukatları tanık dinletme talebinde bulundu. Müşteki avukatları da sanığın tutuklu yargılanmasına yönelik talebi mahkemeye iletti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tanık dinlenme talebini uygun görerek, duruşmayı 12 Nisan'a erteledi.