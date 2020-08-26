Tuma Çelik'in D.K.'yı tehdit ettiği yazışmalar fezlekede - Son Dakika

Tuma Çelik'in D.K.'yı tehdit ettiği yazışmalar fezlekede

MARDİN'de, tecavüze uğrayan D.K. ile HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik arasındaki cep telefonunda yapılan yazışmalar savcılık tarafından meclise gönderilen fezleke dosyasına konuldu.

Tuma Çelik'in D.K.'yı tehdit ettiği yazışmalar fezlekede, System.String[]

MARDİN'de, tecavüze uğrayan D.K. ile HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik arasındaki cep telefonunda yapılan yazışmalar savcılık tarafından meclise gönderilen fezleke dosyasına konuldu. Yazışmalarda D.K.'nın "Beni yollara düşürdün" mesajına Çelik'in, "Herkes hata yapar ve hayat pişmanlıkla doludur. Yazdıklarına bir daha bak. Devam etme. Bir de yazmadan önce sonuçlarını bir düşün" diyerek yanıt vermesi dikkat çekti. Çelik hakkında sürdürülen soruşturmaya ilişkin gelişmeleri Demirören Haber Ajansı'na anlatan D.K.'nın avukatı Adile Gürbüz, bu yazışmaların dışında dosyada başka delillerin de olduğunu söyledi.

2018 yılında seçim çalışması yürüttüğü sırada Mardin'in Midyat ilçesine gelip, D.K.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla gündeme gelen ve partisi HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Tuma Çelik için önceki gün toplanan TBMM Hazırlık Komisyonu, oy birliğiyle Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını tavsiye etti. Komisyon, 2 Eylül'de raporu Karma Komisyon'a gönderdikten sonra Tuma Çelik'ten tekrar savunma yapmasını isteyecek. Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesinin ardından dosya, yeni yasama döneminde Meclis Genel Kurulu'na gönderilecek.

TEHDİT YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTITuma Çelik'in tecavüz iddialarıyla gündeme geldiği D.K. ile yaptığı yazışmalar da ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında ve meclise gönderilen fezlekede yer alan cep telefonuyla yapılan yazışmada, Çelik'in D.K.'yı tehdit ettiği ifadeleri yer aldı. Tuma Çelik ile D.K. arasında 2019 yılının Mart, Nisan ve Ağustos aylarında yapılan yazışmalar şöyle: 28 Mart saat: 10.04: - D.K: Umurumda değil yaşayıp yaşamamam ama sana inat iyi olacağım ve dimdik ayakta kalacağım. Hesabını soracağım sana.28 Mart saat: 17.22: - D.K: Bir nevi çocuklarımla tehdit ediyorsun.2 Nisan saat: 11.09: - D.K: Sana niye acıyayım?2 Nisan saat: 11.49: - D.K: Sen bana acıdın mı, ben sana acıyayım.2 Nisan saat: 12.29 - D.K.: Bana yaptıklarını yanına bırakmayacağım.22 Nisan saat: 11.49 - D.K.: Hayatımı aldığın yerdeyim.22 Nisan saat: 13.46 - D.K.: Beni yollara düşürdün.22 Nisan saat: 14.07 - Tuma Çelik: Herkes hata yapar ve hayat pişmanlıkla doludur. Yazdıklarına bir daha bak. Devam etme. Bir de yazmadan önce sonuçlarını bir düşün.1 Ağustos: D.K. - Telefonumda kayıtlı tek yazıya da dokunmamışım. Aramalar dahil. Hayatımla oynamanın hesabını soracağım.1 Ağustos saat: 10.20 - Tuma Çelik: O zaman yazmaktan vazgeç. Hemen şimdi.'ÖĞRENDİĞİMİZ KADARIYLA VERMİŞ OLDUĞU İFADE İLE OLAYLARI KABUL ETMİŞ'D.K.'nın avukatı Adile Gürbüz, Tuma Çelik hakkında sürdürülen soruşturmaya ilişkin gelişmeleri anlattı. Soruşturma dosyasında müvekkilinin mağduriyetinin yer aldığını anlatan Gürbüz, dokunulmazlığının kaldırılıp, yargılanmasını beklediklerini söyledi. Gürbüz, dosyada başka delillerin de olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Daha önce HDP Milletvekili olan Tuma Çelik, savcının düzenlediği fezleke sonrasında partisinden istifa ederek ardından partisinden de ihraç edilmişti. İlerleyen süreçle birlikte TBMM'de oluşan alt komisyon müvekkilimin ifadesine, sonra sanığın kendisine süre verilerek ifadeye çağrıldı. Yazılı ifade verildikten sonra ayrıca sözlü ifade için Meclis'e gitti. Suçlu olan milletvekili ilk basın açıklamasında da olayları tamamen inkar etmiş ve iftira olduğunu söylemişti. Ancak öğrendiğimiz kadarıyla vermiş olduğu ifade ile olayları kabul etmiş. Olayın oluş şekliyle birbirinden farklı tutarsız ifadelerde bulunmuş.  Alt komisyon ifadeleri aldıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılması için oy birliğiyle görüşünün raporu karma komisyona sunmuştur. Ekim ayında Meclis'in tatili bitecek. TBMM Genel Kurulu'nda gündem maddesi olarak biz biliyoruz, umuyoruz ki ilk sırada bu dokunulmazlık maddesi görüşülecek. Aynı alt komisyonun oy birliğiyle karar verdiği gibi Meclis'te oy birliğiyle karar verecektir. Dosya içinde her zaman söylüyoruz mağdurun yaşamış olduğu acının, elemin, kederin tüm somut delilleri mevcuttur. Sanığın sonraki süreçte verdiği açıklamalarla müvekkilimin haklılığını tekrar tekrar delille ispat etmiştir. Bu sebeple Meclis'in dokunulmazlığını kaldırmasını bekliyoruz. Müvekkilim de ben de hem de bir kadın hakları savunucusu olarak, hem de mağdurun yanında her zaman olan insanlar olarak tüm ülkeyi sevindirdiğine inanıyoruz. Bizlerde çok sevindik ama bu yeterli değil. Bunun daha ötesinde de yargılandığında da, cezasını aldığında da, tutuklandığını da cezasını alıp infazına başlandığını da görmek istiyoruz."'MÜVEKKİLİM AİLESİNİ, ÇOCUKLARINI ATEŞE ATMAMAK İÇİN ONUR MÜCADELESİNİ VERMİŞTİR'

Tuma Çelik ile D.K. arasında cep telefonuyla yapılan yazışmaları da değerlendiren Gürbüz, soruşturma dosyasında buna benzer birçok delilin mevcut olduğunu belirtti. D.K.'nın devlet korumasında olduğunu kaydeden Gürbüz, "Dosya içerisinde savcılık dosyasında WhatsApp yazışmaları mevcut, WhatsApp yazışmaları dışında HTS kayıtlarında da kaç kere arandı ne zaman arandı bunlar ortada. Bunların dışında başka deliller de var. Müvekkilim olayın oluşundan sonra kendisi, ailesini, çocuklarını kendi akrabalarını ateşe atmamak için kimse duymadan kendi onur mücadelesini vermiştir. Dosyadaki tüm delilerle de onun mücadelesini ispat ediyor. Karşı tarafın ve onun ulaştığı kişilerin ne kadar sessiz kaldığını onu yok saydığını ve oyalamaya çalıştığını ispat ediyor. Müvekkilim susmamış, aradan bunca zaman geçtikten sonra neden şikayet edildiğini bazıların tepkilerini görüyoruz. Müvekkilim asla susmamış, evli, üniversite mezunu çocukları olan bir ev hanımı olarak kendi gücü nispetinde olağanüstü bir çaba içerisinde. Mücadelesini vermiş sonuç alamadığından itibaren derhal savcılığı başvurmuş. Şu anda müvekkilim devletin koruması altında, müvekkilimin can güvenliği söz konusu olduğu için devlet korumasında. İlerleyen süreçte diliyoruz böyle bir şeye gerek kalmaz ancak gerekli olduğu takdirde kimlik bilgileri değiştirilmesi dahi talep edebiliriz" diye konuştu.


Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Tuma Çelik, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 12:15

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuma Çelik'in D.K.'yı tehdit ettiği yazışmalar fezlekede - Son Dakika
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